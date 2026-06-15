İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavı sonuçları erişime açıldı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından binlerce öğrenci şimdi ''AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak?'' araştırmaya başladı.

Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilen bitirme sınavlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler sınav sonuçlarını görüntülemeye başladı. Bahar yarıyılı final sınavına katılan adaylar, sınav performanslarına ilişkin detaylara AUZEF'in sınav sistemi üzerinden ulaşabiliyor. AUZEF tarafından yapılan duyurularla birlikte hem notlandırma sürecine hem de bütünleme sınavı takvimine ilişkin önemli detaylar netleşti. Peki, AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak?

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim bitirme sınavı (final) sonuçları açıklandı!

AUZEF HARF NOTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF tarafından paylaşılan bilgilere göre final sınavlarına ait harf notlarının sınav sürecinin tamamlanmasının ardından en geç 10 gün içerisinde açıklanması planlanıyor. Harf notları öğrencilerin akademik başarı durumunu belirleyecek ve dönem sonu değerlendirmelerinde esas alınacak.

Öğrenciler harf notlarını AKSİS sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Notların ilan edilmesiyle birlikte ders geçme durumu, dönem ortalamaları ve mezuniyet süreçleri de netlik kazanacak.

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim bitirme sınavı (final) sonuçları açıklandı!

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Final sınavlarından istediği sonucu alamayan öğrenciler için bütünleme sınavı süreci de başladı. AUZEF tarafından açıklanan takvime göre bütünleme sınavları 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bütünleme sınavına katılacak öğrencilerin sınav merkezi tercihlerini belirlenen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Tercih işlemleri çevrim içi sistem ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim bitirme sınavı (final) sonuçları açıklandı!

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİNDE SON TARİH

Bütünleme sınavına girecek adaylar için sınav merkezi tercih işlemlerinin 16 Haziran 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.

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