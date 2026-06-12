İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları ardından gözler telafi (bütünleme) sınavlarına çevrildi. AUZEF bütünleme (telafi) sınavlarına, bitirme (final) sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF veya FD) olan öğrenciler katılım sağlayabiliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı değerlendirme sonuçları 12 Haziran 2026 tarihinde ilan edildi. Bütünleme sınavına girecek olan öğrenciler, bir sonraki sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 akademik takvimine göre bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi derslerinden başarısız olan veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde yapılacak sınavlara katılabilecek.



AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 bütünleme (telafi) sınavı takvimi

BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.

DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.

DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.

Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.

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