A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. LA Liga'da Real Madrid formasıyla göğsümüzü kabartan Arda Güler'in golde yaptığı asist, İspanya'da gündem oldu. AS gazetesi, "Arda’dan 40 metrelik çılgınlık: Türkiye Dünya Kupası yolunda" manşetini attı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Romanya'yı 1-0 yendi. Ay-yıldızlılar, play-off finalinde Kosova ile 31 Mart Salı günü deplasmanda karşılaşacak ve kazanması halinde 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini alacak.

TÜPRAŞ Stadyumu'nda Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya'ya karşı galibiyet golü, 53'üncü dakikada Arda Güler'in asistiyle Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. La Liag devi Real Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki milli yıldızın müthiş pası, İspanya'da manşetleri süsledi.

MARCA: KİLİDİ ARDA AÇTI "Arda Güler, Türkiye’yi Dünya Kupası’na yaklaştırdı. Türk yıldız, milli takımına liderlik etti ve Romanya karşısında yaptığı müthiş asistle kilidi açtı; bu pası golle sonuçlandıran isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Tek gol, Türkiye’yi Amerika’da düzenlenecek turnuvaya katılma yolunda son derece avantajlı bir konuma getirdi. Montella yönetimindeki milli takımın, bunu resmiyete dökebilmek için önünde yalnızca son bir engel kaldı."



MARCA: MİLİMETRİK ORTA "Romanya maçı Türkiye için adeta kilitlenmişti; milli takım, neredeyse hiç gol fırsatı vermeyen disiplinli ve sert savunmayı aşmakta zorlanıyordu. Buna rağmen, Arda Güler’in liderliğinde ev sahibi ekibin üstünlüğü tartışılmazdı. Ancak karşılaşmayı lehlerine çevirecek son vuruşlardaki bitiricilik bir türlü gelmiyordu. Galibiyet golü 53'üncü dakikada atıldı. Rumen savunmasındaki boşluğu iyi değerlendiren bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler’in milimetrik ortasını gole çevirerek takımına kritik zaferi getirdi."

AS: ARDA, TÜRK HAYALİNİ KÖRÜKLÜYOR "Arda Güler’den 40 metrelik çılgınlık: Türkiye, Dünya Kupası yolunda! Güler, Türk hayalini körüklüyor. Real Madrid'in yıldızının yaptığı büyüleyici asist, Kadıoğlu’nun Türkiye’nin tek golünü atmasını sağladı. Romanya zor anlar yaşasa da tehlikeli fırsatlar yakaladı. Türkiye ise şimdi sahasında Kosova’yı bekliyor."

AS: ROMANYA'NIN DİRENCİNİ KIRDI "Türkiye, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmak için atması gereken 2 adımdan ilkini attı. Bunu İstanbul’da, taraftarının büyük desteğiyle başardı. Aynı atmosfer, Kosova maçında da etkili olacak. Başarıda başrol, alkışlarla oyundan çıkan Arda Güler’indi; sahada takımı yönlendiren liderliği ve skora doğrudan katkısıyla kilit rol oynadı. Ferdi'ye yaptığı harika asist, Romanya savunmasının direncini kırdı; Tüpraş Stadyumu’nu ayağa kaldırırken Montella’ya da derin bir nefes aldırdı."

MUNDO DEPORTIVO: ARDA'DAN DAHİYANE DOKUNUŞ "Türkiye, tıklım tıklım dolu bir statta mücadeleci Romanya’yı 1-0 mağlup ederek, Dünya Kupası yolunda son bir adıma kaldı. Bu kritik galibiyet, Arda Güler’in dahiyane dokunuşu sayesinde geldi."

