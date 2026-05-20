Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından bölgeden geçen Ergene İlçe Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Figani Garip, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla eline süpürge alarak yola saçılan cam kırıklarını temizledi. Ekipler gelene kadar diğer araçların güvenli geçişi için trafiği de yönlendiren duyarlı polisin muhtemel bir tehlikeyi önleyen bu örnek davranışı çevredeki vatandaşlardan büyük takdir topladı.

