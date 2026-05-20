Nazan Öncel, konserinde yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında gündem olmuştu. Özellikle Sezen Aksu’ya gönderme yaptığı öne sürülen sözleri uzun süre sosyal medyada konuşulurken, ünlü sanatçıdan yeni bir açıklama daha geldi. Dikkat çeken ifadeler kullanan Öncel’in açıklamaları kısa sürede gündem olurken, iki sanatçı arasındaki küslük iddiaları yeniden tartışılmaya başlandı.Sahnedeki sözleriyle magazin dünyasında geniş yankı uyandıran Nazan Öncel, yaşanan tartışmalar sonrası sessizliğini bozarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Nazan Öncel, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserde yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurmuştu. Sahne arasında yaptığı konuşmalarla dikkat çeken sanatçı, kısa süre önce “Erkekler de Yanar” şarkısında düet yaptığı Sezen Aksu hakkında kullandığı ifadelerle uzun süre konuşulmuştu.

Konserde, “Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte ‘Erkekler de Yanarmış’ onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca’yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün” sözleriyle dikkat çeken Öncel, günlerdir konuşulan açıklamalarının ardından sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

“İNSANIZ İŞTE MÜKEMMEL DEĞİL”

Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımda, yaşanan sürecin kendisini duygusal olarak etkilediğini belirterek kırgınlığını samimi ifadelerle dile getirdi.

Öncel açıklamasında, “İnsanız işte mükemmel değil. Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama bu kadar hassas olan kalplere göre değildir böyle şeyler. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor” ifadelerini kullandı.

“SÖYLEDİĞİM ZORUNDA KALDIĞIM İÇİN ÜZÜLDÜM”

Yaklaşık 40 yıllık sanat hayatı boyunca polemiklerle anılmak istemediğini vurgulayan sanatçı, yaşadığı kırgınlığı uzun süre içinde tutmaya çalıştığını ancak artık bunu saklayamadığını söyledi. Öncel, “40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm. Bu yüzden o üzüntüyü demek ki daha fazla içimde tutamamışım. İnsanız işte mükemmel değil” sözleriyle duygularını paylaştı.

“MEŞGUL ETTİĞİMİZ İÇİN AFFOLA”

Sanata yıllarını vermiş isimler olarak müziğin konuşulmasını istediğini ifade eden Öncel, açıklamasının sonunda hayranlarından da özür diledi. Ünlü sanatçı, “Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz ve bu konuyla meşgul ettiğimiz için affola” diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

