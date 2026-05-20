Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, takımı adına "2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusu" seçildi.

Brighton'ın iç saha maçlarını oynadığı Amex Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde, erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Fran Kirby, "sezonun oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

"BENİM İÇİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK"

26 yaşındaki futbolcu, ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü kazandığım için gerçekten çok mutluyum, benim için anlamı çok büyük" dedi.

Ferdi Kadıoğlu, 2018-2024 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

3 KULVARDA 41 MAÇ

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki sol bek, bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda (Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası, İngiliz Futbol Ligi Kupası) 41 maça çıktı. Milli futbolcu, sahada kaldığı 3425 dakikada 1 gol attı.

