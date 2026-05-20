Anadolu Ajansı
Premier Lig'de milli yıldıza büyük onur: Takımda ondan iyisi yok!
Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, takımı adına "2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusu" seçildi.
Özetle DinlePremier Lig'de milli yıldıza büyük onur: Takımda o...
Kaydet
Spor az önce
Brighton'ın Amex Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde erkek takımından Ferdi Kadıoğlu, kadın takımından ise Fran Kirby "sezonun oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
- Ferdi Kadıoğlu, ödülün kendisi için anlamının çok büyük olduğunu belirtti.
- 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Brighton formasıyla 3 kulvarda 41 maça çıktı. Milli futbolcu, sahada kaldığı 3425 dakikada 1 gol kaydetti.
- Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterildi.
0:00 0:00
1x
Brighton'ın iç saha maçlarını oynadığı Amex Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde, erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Fran Kirby, "sezonun oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
"BENİM İÇİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK"
26 yaşındaki futbolcu, ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü kazandığım için gerçekten çok mutluyum, benim için anlamı çok büyük" dedi.
3 KULVARDA 41 MAÇ
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki sol bek, bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda (Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası, İngiliz Futbol Ligi Kupası) 41 maça çıktı. Milli futbolcu, sahada kaldığı 3425 dakikada 1 gol attı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'ye geri döner mi? Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklama geldi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR