"Yayla muzu" olarak bilinen ve yüksek kesimlerde yetişen uçkun, tezgahlarda yerini aldı. İran sınırından toplanan uçkunlar, Hakkari'nin Yükseova ilçesinde bağı 100 liradan satışa sunuldu. C vitamini deposu olan, şeker ve tansiyon gibi rahatsızlıklara şifa olduğuna inanılan bitki kapış kapış satılıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişiyle "yayla muzu" olarak adlandırılan uçkun tezgahlardaki yerini aldı. Yüksekova'nın sarp dağlarının yanı sıra sınırın İran tarafındaki dağlık alanlarda da yetişen bitkiyi toplayan vatandaşlar, zorlu bir mesainin ardından topladıkları ürünleri ilçeye getiriyor.

Şeker ve tansiyona birebir! Bağı 100 liradan kapış kapış satılıyor

FAYDALARI NEDENİYLE YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Doğal ortamında kendiliğinden yetişen ve Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan tezgahlarda vatandaşların beğenisine sunulan uçkun, hem ekşi ve aromatik tadıyla hem de sağlığa olan faydalarıyla yoğun ilgi görüyor.

KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

C vitamini açısından zengin olan ve özellikle şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan bu şifalı bitki, adeta kapış kapış satılıyor.

"BAĞINI 100 LİRADAN SATIYORUZ"

Dağların dik yamaçlarından topladıkları uçkunları Yüksekova'da satışa sunan Mahmut Çiftçi, ürünlerin sofralara ulaşana kadar büyük bir emek süzgecinden geçtiğini belirtti. Çiftçi, "Bu uçkunlar, yüksek rakımlı sınır dağlarında ve İran topraklarında binbir güçlükle toplanıyor. Esendere Sınır Kapısı üzerinden Yüksekova'ya getirilen bu şifalı bitkiyi biz de onlardan teslim alıp ilçe merkezindeki tezgahlarımızda halkımızla buluşturuyoruz. Bu sene yağışların bol olması sebebiyle hem tadı çok güzel hem de oldukça bereketli. Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz, bağını 100 liradan satışa sunuyoruz" dedi.

