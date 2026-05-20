İstanbul'da yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda 2 Mart 2025'te kaybolmasından 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi.

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI

Gürel'in vücudunda ilaç etken maddeleri tespit edilse de zehirlenerek öldüğüne veya hipotermi dışında bir nedenle öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığından soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

TEK BAŞINA KAYBOLDU

Kararda, Ece Gürel'in ormana yalnız başına gittiği, yanında kimsenin olmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla olay anında Gürel'in tek başına ormanda olduğunun ve yürüyüş sırasında kaybolduğunun değerlendirildiği belirtildi. Gürel'in bilgisayarında yapılan incelemede ise olayla doğrudan ilişkili bir delil tespit edilemediği kaydedildi.

DNA DETAYI

Kararda ayrıca, alınan örneklerde Gürel'den farklı bir kişiye veya erkek cinsiyetli birine ait DNA profilinin tespit edilemediği ve ölümüyle ilgili şüpheli kimse veya durum bulunmadığı da ifade edildi.

