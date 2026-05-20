Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda korkuya neden oldu. Birçok ilde hissedilen deprem anı kameralara yansıdı. Kimisi panikle kaçarken kimisi ise sakin bir şekilde müşterisiyle ilgilenmeye devam etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bu sabah saat 09.00'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem; Adana, Elazaığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Avizeler sallandı, vatandaşlar korku içerisinde sokağa fırladı. Deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarılırken AFAD'dan da açıklama geldi.

Malatyada korkutan deprem kamerada! Kimi kaçtı, kimi çalışmaya devam etti

Açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.

KAÇAN DA VAR OTURAN DA...

Öte yandan paniğe neden olan deprem anı kameralara da yansıdı. Bazı vatandaşların kendilerini koşarak dışarıya attığı görülürken Kahramanmaraş'ta ise bir esnafın istifini bozmadan müşterisiyle ilgilenmeye devam ettiği anlar ortaya çıktı.

