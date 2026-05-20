Serie A kulübü Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Arthur Atta'nın takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki Fransız orta sahanın güncel piasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile adı anılan Arthur Atta'yı takımda tutmak istediklerini vurgularken; 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.

Gökhan İnler

"ATTA'NIN AKLI BURADA"

İtalyan basınından TV 12'ye konuşan eski futbolcu, "Atta çok büyük başarılara imza atabilir, geçen yıla kıyasla büyük bir gelişme kaydetti. Umarım uzun yıllar bizimle kalır ancak transfer piyasasının benim zamanımdaki gibi olmadığını biliyoruz, artık çok daha hızlı işliyor. O burada mutlu ancak geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, onun aklının burada olduğu" dedi.

Fotoğraf: Arthur Atta Instagram

33 MAÇTA 10 GOLER KATKI

Son günlerde Napoli ve Galatasaray'ın, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. Bu sezon Udinese'de 33 karşılaşmada 2 bin 631 dakika sahada kalan Arthur Atta, 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası