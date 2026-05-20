Galatasaray'a Fransız orta saha: İtalyan kulübünden transfer açıklaması geldi
Serie A kulübü Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Arthur Atta'nın takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki Fransız orta sahanın güncel piasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Arthur Atta'yı takımda tutmak istediklerini belirtti.
- İnler, Atta'nın büyük başarılara imza atabileceğini ve geçen yıla göre büyük gelişim gösterdiğini söyledi.
- Eski futbolcu, transfer piyasasının hızlandığını ve geleceğin ne getireceğini bilemeyeceklerini ifade etti.
- Napoli ve Galatasaray'ıni Atta'yı transfer etmek istediği iddia ediliyor.
- Arthur Atta, bu sezon Udinese'de 33 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile adı anılan Arthur Atta'yı takımda tutmak istediklerini vurgularken; 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.
"ATTA'NIN AKLI BURADA"
İtalyan basınından TV 12'ye konuşan eski futbolcu, "Atta çok büyük başarılara imza atabilir, geçen yıla kıyasla büyük bir gelişme kaydetti. Umarım uzun yıllar bizimle kalır ancak transfer piyasasının benim zamanımdaki gibi olmadığını biliyoruz, artık çok daha hızlı işliyor. O burada mutlu ancak geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, onun aklının burada olduğu" dedi.
33 MAÇTA 10 GOLER KATKI
Son günlerde Napoli ve Galatasaray'ın, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. Bu sezon Udinese'de 33 karşılaşmada 2 bin 631 dakika sahada kalan Arthur Atta, 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.