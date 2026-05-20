Bu akşam İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Emniyet, alternatif güzergahları ve kapanacak yolları tek tek duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi finali, Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında bu akşam Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Saat 22.00'de başlayacak maç öncesi kentte ve stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyeti'nin aldığı karara göre sabah saat 07.00'den maç bitene kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.

Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Saat 11.00’den müsabaka bitimine kadar Beşiktaş’ta Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi başta olmak üzere birçok yol trafiğe kapatılacak. Yıldız Caddesi, Ihlamur Dere Caddesi ve Muallim Naci Caddesi gibi alternatif güzergahlar belirlendi.

Beyoğlu'nda, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi trafiğe kapatılacak.

Şişli'de ise Dolmabahçe Bomonti Tünel, Taşkışla Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Maçka Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Mim Kemal Öke Caddesi araç trafiğine kapalı olacak. Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Sürücüler, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Irmak Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Dolapdere Caddesi, Kadiriler Yokuşu Sokak, Boğazkesen Caddesi ile Yeni Çarşı Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

GALA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Öte yandan dün gece final müsabakası öncesinde Çırağan Sarayı'nda gala yemeği düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, gala yemeğine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Freiburg ile Aston Villa'nın temsilcileri ve futbol camiasından birçok önemli isim katıldı.

