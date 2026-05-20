İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahaleleri sürerken, İsrail basınında dikkat çeken bir analiz yayımlandı. “İsrail, Gazze’ye giden küçük sivil yelkenli teknelerden neden bu kadar korkuyor?” başlıklı yazıda, Tel Aviv yönetiminin asıl endişesinin, Gazze’deki insani krizin dünya kamuoyunda giderek daha görünür hale gelmesi olduğu vurgulandı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahaleler sürerken, İsrail tüm aktivistlerin alıkonulduğunu açıkladı. Yetkililerden alınan son bilgilere göre, uluslararası sularda durdurulan filodaki 430 aktivistin İsrail donanmasına ait gemilerle ülkeye götürüldüğü kaydedildi.

İSRAİL SUMUD FİLOSU'NDAN NEDEN BU KADAR KORKUYOR?

İsrail basınından Haaretz'in "İsrail, Gazze'ye giden küçük sivil yelkenli teknelerden neden bu kadar korkuyor?" başlıklı yazısında, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı filonun Tel Aviv'de oluşturduğu endişeye ve bunun sebeplerine dikkat çekildi.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK ENDİŞESİ: DİKKATLERİN GAZZE'YE YÖNELMESİ

Yazıda, Küresel Sumud Filosu'nun asıl gücünün "hükümetlerin yaşanan felaketi bir rutin haline getirmek için daha fazla çaba sarf ettiği bir dönemde, dikkatleri zorunlu olarak yeniden Gazze'ye çekebilme becerisinde yattığına" işaret edildi.

"ÖNCEDEN KAYDEDİLMİŞ MESAJLARI VAR"

İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuk dışı müdahalenin, "büyük bir askeri tehdide" değil, "durdurulması nispeten kolay" sivil teknelerden oluşan bir filoya karşı yapıldığına dikkat çekilen yazıda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yasa dışı abluka ve bunun yol açtığı insani krize ilişkin aktivistlerin yol boyunca verdiği mesajlardan korktuğu şu ifadelerle aktarıldı:

"İnsanların o tekneden ne gördüğünü kontrol altında tutmak çok daha zor bir iş haline geliyor. Her tekne canlı olarak çevrimiçi yayın yapıyor, hareketleri çevrimiçi olarak takip ediliyor. Aktivistlerin İsrail tarafından gözaltına alındıklarında sosyal medyada yayınlanacak önceden kaydedilmiş mesajları var."

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yönelik "ablukayı ortadan kaldırmasının veya askeri hesaplamaları değiştirmesinin" pratikte mümkün olmadığı ileri sürülen yazıda, İsrail donanmasının aslında "Gazze'yi çevreleyen siyasi düzene yönelik bir meydan okumaya" uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunduğu belirtildi.

İSRAİL NEDEN BU KADAR KORKUYOR?

Başbakan Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yetkililerin yaptıkları açıklamalarla oynadıkları bu "siyasi tiyatronun", Küresel Sumud Filosu'nun verdiği mesajın "tehdit olarak algılamasından" kaynaklandığı vurgulanan yazı, şu ifadelerle son buldu:

"Eğer aktivistleri taşıyan küçük bir sivil filo, askeri seferberliği, başbakan övgüsünü ve ulusal güvenlik söylemini tetikleyebiliyorsa, o zaman sorulması gereken soru şu: İsrail neden bu kadar korkuyor?"

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

