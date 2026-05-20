Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahaleler sürerken, İsrail tüm aktivistlerin alıkonulduğunu açıkladı. Uluslararası sularda durdurulan filodaki 430 aktivistin İsrail donanmasına ait gemilerle ülkeye götürüldüğü bildirildi.

İsrail ablukasını kırıp Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için kurulan Küresel Sumud Filosu, “2026 Bahar Misyonu” kapsamında 12 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden yola çıktı. 45 ülkeden 430 aktivistin yer aldığı 52 teknelik filoya, 29 Nisan gecesi Girit açıklarında İsrail ordusu müdahale etti. Uluslararası sularda 21 tekne alıkonulurken, 31’i Türk 175 kişi gözaltına alındı. Diğer aktivistler ise kurtularak Marmaris’e ulaştı. Burada filo daha da büyüdü; tekne sayısı 54’e, aktivist sayısı ise 500’e çıktı. Lojistik hazırlıklarını tamamlayan filo, 14 Mayıs’ta yeniden yola koyuldu.

İSRAİL DUYURDU: TÜM AKTİVİSTLER ALIKOYULDU

Onlarca ülke, sivil teknelere uluslararası sularda baskın düzenleyen İsrail’i kınarken sıcak bir gelişme daha yaşandı. İsrail, Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu’na saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

HEPSİ BİRDEN İSRAİL'E GÖTÜRÜLÜYOR

Açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiği belirtildi.

Aktivistleri taşıyan gemilerin İsrail'e doğru seyir halinde olduğu ifade edilen açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ileri sürüldü.

