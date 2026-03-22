Manchester City, İngiltere Lig Kupası finalinde karşılaştığı Arsenal'i 2-0 mağlup ederek kupayı dokuzuncu kez müzesine götürmeyi başardı. City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, Lig Kupası'nı beşinci kez kazandı ve bunu başaran ilk teknik adam oldu.

İngiltere Lig Kupası final maçında Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile Mikel Arteta yönetimindeki lig lideri Arsenal karşı karşıya geldi.

CITY, O'REILLY İLE KAZANDI

Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanan Manchester City, dokuzuncu kez kupayı kazanma başarısı gösterdi. Manchester City'ye zaferi getiren golleri 60 ve 64. dakikalarda Nico O'Reilly kaydetti.

KORNER TEHDİDİ İÇİN OYNATTI

Pep Guardiola, Arsenal'in duran toplarını savunmak için 21 yaşındaki 1.93'lük Nico OReilly'ye şans verdi. 21 yaşındaki orta saha, final maçında sahneye çıkarak attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi.

GUARDIOLA TARİHE GEÇTİ

Manchester City'nin İspanyol Teknik Direktörü Pep Guardiola, Lig Kupası'nı beşinci kez kazanarak bunu başaran ilk teknik adam oldu.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Arsenal, son 16 turunda Brighton, çeyrek finalde Crystal Palace ve yarı finalde Chelsea'yi geçerek kupa finaline adını yazdırdı. Manchester City ise son 16 turunda Swansea City, çeyrek finalde Brentford ve yarı finalde Newcastle United'ı saf dışı bırakarak finale yükseldi.

