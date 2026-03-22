İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Nottingham Forest, deplasmanda Tottenham'ı 3-0 mağlup ederek bir üst sıraya tırmandı.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Igor Todur yönetimindeki Tottenham, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest'ı ağırladı.

NOTTINGHAM'DAN HAYATİ 3 PUAN

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk Nottingham, 3-0'lık skorla kazandı. Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Igor Jesus, 62. dakikada Morgan Gibbs-White ve 87. dakikada Taiwo Micheal Awoniyi kaydetti.

Tottenham - Nottingham Forest

TOTENHAM 17. SIRAYA GERİLEDİ

Bu galibiyetle ligde puanını 32 yapan Nottingham Forest, Tottenham'ın önünde 16. sıraya yükseldi. 30 puanda kalan Tottenham ise 17. sıraya geriledi ve düşme hattı ile arasındaki puan farkı bire indi.

IGOR TUDOR ÇARE OLAMADI

Thomas Frank'in yerine gelen Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, ligde 5 maçta yalnızca 1 puan alabildi.

Igor Tudor; Arsenal'e 4-1, Fulham'a 2-1, Crystal Palace'a 3-1 kaybederken Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid'e son 16 turunda elendi.

