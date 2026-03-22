LaLiga'da lider Barcelona'nın gerisine düşen, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselse de oyun istikrarını yakalayamayan Real Madrid'de yaprak dökümü yaşanabileceği belirtildi.

Teknik Direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde sancılı günler yaşayan Real Madrid'de birçok isimle yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Florentino Perez, Alvaro Arbeloa ile yola devam etme kararı alması halinde teknik ekibe ayrılıklar konusunda geniş alan sağlayacak.

CARVAJAL VE ALABA YOLCU

Gelecek planlarında yer almayan Dani Carvajal ve David Alaba ile kesinlikle sözleşme yenilenmeyeceği ve yolların ayrılacağı belirtildi. Dani Ceballos ve Fran Garcia'ya da cazip teklifler gelmesi halinde transfere izin verileceği öne sürüldü.

CAMAVİNGA İSTİKRAR YAKALAYAMADI

Eduardo Camavinga'nın henüz tam olarak istikrar sağlayamadığı ve satılması halinde Fransız orta saha oyuncusundan kazanılacak gelir ile kritik bölgelere transfer yapılabileceği belirtildi. Öte yandan performansı beğenilse de Ferland Mendy'nin art arda yaşadığı sakatlıklardan dolayı akıllarda soru işareti oluşturduğunun altı çizildi.

VİNİCİUS VE MBAPPE DEĞİŞMEZ İSİMLER

Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'nin hücum hattının değişmez ismi olmaya devam edeceği, Gonzalo Garcia'nın ise gelişimi için başka bir takıma kiralanabileceği öne sürüldü.

