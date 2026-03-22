Fransa U21 Milli Takımı'ndan davet alan Fenerbahçe'nin 19'luk golcüsü Sidiki Cherif, vatandaşlık işlemleri tamamlanamadığı için kampa katılamadı. Davet alan bir diğer oyuncu Mamadou Diakhon ise federasyona bildirmeden milli takım tercihini değiştirdi.

Fenerbahçe'nin ara transferde Angers'ten takıma kattığı Sidiki Cherif, geçtiğimiz günlerde 26 Mart'ta Lüksemburg ve 30 Mart'ta İzlanda ile oynanacak Euro 2027 eleme maçları için Fransa U21 Milli Takımı'na davet edilmişti.

Listede Cherif'in yanı sıra Club Brugge'den Mamadou Diakhon da yer alıyordu ancak iki oyuncunun da bu maçlarda forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe'nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ TAMAMLANMADI

L'Equipe'in haberine göre; Fransa U 21 Milli Takımı'na çağrılan Sidiki Cherif, henüz Fransız vatandaşlığına sahip değil. Gine'nin Conakry şehrinde doğan 19 yaşındaki genç forvet, birkaç aydır vatandaşlığa geçiş sürecinde. Ancak kadro listesi yayınlandığı sırada, idari durumu henüz çözüme kavuşmamıştı ve bu durum şu anda kampa katılmasını engelliyor.

Musaba, Nene, Cherif

FRANSA'YA BİLDİRMEDEN SENEGAL'İ SEÇTİ

Mamadou Diakhon'un durumu ise Fransız Futbol Federasyonu'nda şoka neden oldu. Fransa U21 Milli Takımı'na davet edilen Mamadou Diakhon, sosyal medya hesabından milli takım tercihini değiştirdiğini ve artık Senegal'i temsil edeceğini açıkladı.

KRİZ PATLAK VERDİ

Alt yaş gruplarında Fransa için ter döken Diakhon'un 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermek istediği için bu yönde bir tercihte bulunduğu ve bu kararı konusunda Fransa Futbol Federasyonu'nu önceden bilgilendirmediği belirtiliyor. Bir listede yaşanan bu iki olumsuz olayın Fransa Futbol Federasyonu'nda iç karışıklık çıkardığı belirtildi.

