Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki tecrübesini Japonya ile paylaşmaya hazır olduğunu açıkladı. Fidan, iki ülkenin birbirini tamamlayan yeteneklere sahip olduğunu belirterek İHA teknolojilerinde ortak geliştirme ve ortak üretim için güçlü bir potansiyel bulunduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi.

Fidan, "Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayıcı yetenekleri var ve karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin İHA veya dron teknolojilerinin farklı operasyonel ortamlarda kendini kanıtladığına ve özellikle kıyı ve sınır güvenliği gibi alanlarda Japonya ile ortak geliştirme ve ortak üretim için değerli fırsatlar sunabileceğine işaret eden Fidan, "Havacılıkta, özellikle insansız hava sistemleri ve insansız hava aracı önleme teknolojileri konusunda Türkiye, işbirliği için güçlü bir temel oluşturabilecek gelişmiş ve sahada test edilmiş yetenekler geliştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Japonya arasında sosyal güvenlik anlaşması konusunda ilerleme kaydettiklerini aktaran Fidan, son görüşmelerin anlamlı sonuçlar verdiğini ve gelecek dönemde bir anlaşmaya varmayı umduklarını kaydetti.

"MUAZZAM BİR İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ VAR"

Bakan Fidan, iki ülke arasında işbirliği potansiyeli olan alanlara da dikkati çekerek, enerji, dijital dönüşüm, havacılık ve uzay teknolojileri, robotik ve dayanıklı tedarik zincirleri alanlarında henüz kullanılmamış muazzam bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki kritik madenlere ilişkin soruya Türkiye'nin uzun vadeli sanayi hedefleriyle cevap veren Fidan, "Stratejik hedef sadece maden çıkarmak değil, yüksek katma değerli ara ve nihai ürünler üretmektir. Bu anlamda, Japon teknolojisi ve yatırımıyla yapılacak işbirliği gerçek anlamda kazan-kazan ortaklığı yaratabilir ve biz de bu alanda Japonya ile yakın işbirliği yapmaya hazırız." değerlendirmesini yaptı.

