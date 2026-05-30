Anadolu Ajansı • Kilis
Kilis'te pikap ile otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Kilis'te pikap ile otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kilis'te S.Ö. idaresindeki otomobil ile N.G. yönetimindeki pikap merkeze bağlı Deliosman köyü yakınlarında çarpıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
