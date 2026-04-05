8 yaşında evlatlık alınan 26 yaşındaki İbrahim’in “Üvey ailem beni hiç sahiplenmedi. Biyolojik babamı bulmak istiyorum” sözleri sosyal medyada dikkat çekti. Üvey annesi Güley ise “Beni bu çocuktan kurtarın” diyerek bir televizyon programına başvurdu. Anne Güley, çocuğu için yaptığı fedakarlıkları anlatarak, “Çalıştım, borç yaptım ona ev aldım. Büyüttük nankör çıktı. Ailesi gelmese de bırakıp gideceğim. Evlatlık aldık pişmanız” ifadelerini kullandı.

Show TV’de hafta içi her gün ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında gündeme gelen tartışmada, evlatlık alınan gencin üvey ailesiyle yaşadığı kriz dikkat çekti.

Programa katılan anne Güley’in “Beni bu çocuktan kurtarın. Evlatlık aldık pişmanız” sözleriyle başlayan tartışma, 26 yaşındaki İbrahim’in “Beni hiç sahiplenmediler, babamı bulmak istiyorum” açıklamasıyla büyüdü. Taraflar canlı yayında karşılıklı suçlamalarda bulundu.

"ÜVEY AİLEMİ İSTEMİYORUM"

8 yaşında evlatlık alındığını belirten İbrahim, üvey ailesine dair kırgınlıklarını dile getirdi. Kendisine hiçbir zaman aidiyet hissi verilmediğini ifade eden genç, “Bana hep yabancıymışım gibi davrandılar. Hiç sahiplenmediler. Üvey ailemi istemiyorum. Babamı bulmak istiyorum” şeklinde konuştu.

"ÜZÜLMESİN DİYE SAKLAMADIK"

Anne Güley ve baba Ahmet ise oğullarına karşı üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini savundu. İbrahim’in evlatlık olduğunu başından beri bildiklerini söyleyen aile, “Sonradan öğrenip üzülmesin diye hiç saklamadık. Ama bize anne-baba demiyor” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜTTÜK NANKÖR ÇIKTI"

Anne Güley, oğluna yaptığı büyük fedakarlıkları anlatarak, “Sarılıp sarılıp öpüyordum. ‘Ana kurban’ diyordum. Kirada oturdum, o oturmasın diye çalıştım, borç yaptım ev aldım. Ayakları üzerinde dursun istedim. Büyüttük, nankör çıktı. Evlatlık aldık pişmanız” dedi.

"NE HALİ VARSA GÖRSÜN"

Güley, sözlerinin devamında, “Ailesi gelmese bile onu burada bırakıp gideceğim. Ne hali varsa görsün” diyerek tepkisini sert şekilde dile getirdi.

İbrahim ise üvey ailesinin biyolojik ailesi hakkında bilgi sahibi olduğunu, fakat kendisine söylemediklerini öne sürerken, aile bu iddiayı reddederek gerçeği bilmediklerini belirtti.

