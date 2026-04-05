İzmir’de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oğlunun acısına dayanamayarak fenalaşan anne, olaydan 2 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti.

Olay, 3 Nisan günü Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi'nde meydana geldi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BULDU

Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Behice Yılmaz, oğlunu uyandırmak için odasına gittiğinde oğlu Sedat Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, Sedat Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Sedat Yılmaz - Behice Yılmaz

OĞLUNUN ACISINA DAYANAMADI

Oğlunun vefatının ardından üzüntü ve stres yaşayan anne, olaydan 2 saat sonra evinde fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Behice Yılmaz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

