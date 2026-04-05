Fotoğraf çekme konusunda kendini yetersiz görenler için sıra dışı bir fırsat doğdu. Icelandair, 'en kötü fotoğrafçıların bile harika kareler yakalayabileceğini' göstermek amacıyla özel bir proje başlattı ve bu durum kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla herkesin cebinde bir kamera olsa da, etkileyici fotoğraflar çekmek hâlâ birçok kişi için zorlayıcı olabiliyor. Bulanık görüntüler, kötü kadrajlar ya da kareye giren parmaklar, amatörlerin en sık yaptığı hatalar arasında yer alıyor.

İşte bu noktadan hareket eden Icelandair, İzlanda’nın eşsiz doğasını avantaja dönüştürüyor.

43 BİN EURO ELDE ETME ŞANSI Euronews'in haberine göre; şirket, seçilecek katılımcılara gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama ve harçlık dahil 10 günlük bir İzlanda seyahati sunuyor. Katılımcılar, bu süreçte çektikleri fotoğraf ve ürettikleri içerikler karşılığında 43 bin euroya kadar gelir elde etme şansı (yaklaşık 2 milyon 200 bin TL) yakalayacak.

Başvuru sürecinde ise profesyonel fotoğrafçılar özellikle dışarıda bırakılıyor. Kampanya, fotoğrafçılık alanında deneyimi olmayan ve bu konuda özel bir ilgisi bulunmayan kişilere hitap ediyor. Adayların kamera karşısında rahat olması, doğa yürüyüşlerinden keyif alması ve açık hava etkinliklerine uyum sağlayabilmesi bekleniyor.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI Başvuru şartları arasında 21 yaşını doldurmuş olmak, geçerli pasaporta sahip olmak ve İngiltere ile ABD’ye seyahat engelinin bulunmaması yer alıyor.

Başvurular 'reallybadphotographer.com' adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylardan fotoğrafçılık becerilerine (!) dair altı soruya cevap vermeleri istenirken, dileyenler 60 saniyelik bir video ile neden seçilmeleri gerektiğini de anlatabiliyor.

