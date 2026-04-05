Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı uzatmalarda gelen penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve lider Galatasaray'ın 3 puan kaybettiği haftada farkı eritti. Ligde üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, puanını 63 yaptı ve bir maç eksiği bulunan sarı kırmızılıların bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Siyah beyazlılar ise 52 puanla dördüncü sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide kozlarını paylaştı.

KADIKÖY'DE 90+11'DE GOL

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'nun kurtarışlarıyla öne çıktığı derbi müsabakası, 90+11. dakikada gelen penaltı golüyle 1-0 Fenerbahçe'nin lehine sonuçlandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü, penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

FENERBAHÇE FARKI ERİTTİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, bir maç eksiği bulunan lider Galatasaray'ın bir puan gerisinde ikinci sırada takibini sürdürdü. Beşiktaş ise 52 puanda kalarak dördüncü sırada yer aldı.

DERBİ PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe, bu sezon derbilerde gösterdiği performansla dikkati çekti.

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kalarak 3 derbiden 7 puanla ayrılmıştı.

Ligin ikinci bölümünde Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı da yenmeyi başardı. Fenerbahçe, toplam oynadığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamış oldu.

ASENSIO SAKATLANDI

İspanyol yıldız Marco Asensio, derbinin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

MURILLO HASTANEYE KALDIRILDI

Siyah beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Amir Murillo, ilk yarının uzatma dakikalarında Archie Brown ile girdiği mücadele sonrasında kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 56. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekesiyle iptal edildi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.

40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasıyla ceza yayında toplu buluşan Guendouzi sert vurdu, kaleci Ersin uzanarak topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada kullanılan korner atışında Kante, Guendouzi'yle paslaştı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Gökhan Sazdağı ters kafa vuruşuyla topu kendi filelerine yolladı. Ancak VAR uyarısı sonrasında korner atışında topun hareketli olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

61. dakikada Gökhan Sazdağı'nın geri pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Cherif'in yerden vuruşunda kaleci Ersin gole engel oldu.

73. dakikada Rıdvan'ın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaitan, bekletmeden sağdan ceza alanına giren Cengiz Ünder'e pasını aktardı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sert vurdu, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.

74. dakikada Archie Brown, Cengiz Ünder'den kaptığı topu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağdan ceza alanına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin ayağıyla müdahale ederek topu kornere yolladı.

90+7. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Nene, ceza sahasında Agbadou ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11'de devirdi: Zirvede işler kızıştı

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK maçında ilk 11'de değerlendirdiği Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaptan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş karşısında 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkan Tedesco, kalede Ederson Moraes'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya şans tanıdı.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.

YALÇIN 11'İNİ BOZMADI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oynadıkları son Kasımpaşa maçının ilk 11'ini bozmadı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Chobani Stadı'nda oynanan derbiye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, ligde son olarak Kasımpaşa ile oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelenin ilk 11'ini, Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıktı.

Sarı-lacivertliler, ilk defa Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de 11 yabancıyla sahada yer aldı.

SKRİNİAR, 1,5 AY SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, 1,5 ay sonra formasına kavuştu.

Bu sezon gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, 19 Şubat tarihinde Nottingham Forest ile oynanan müsabakada sakatlık yaşamıştı.

Sakatlığının ardından 7 resmi müsabakada oynayamayan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle sahalara döndü.

SAKATLIĞINI ATLATAN LEVENT KADRODA

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, Beşiktaş maçı kadrosuna alındı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle derbi kadrosunda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak Levent, Domenico Tedesco'nun kararıyla kadroya alındı.

Levent Mercan, maça yedek kulübesinde başladı.

SEMEDO 4 MAÇ SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Nelson Semedo, 4 maç aranın ardından forma giydi.

Ligde Antalyaspor ile oynanan müsabakada yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Semedo, kupada Gaziantep FK ile ligde sırasıyla Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarını kaçırmıştı.

32 yaşındaki Portekizli oyuncu, 1 ayı aşkın sürenin ardından derbiyle formasına kavuştu.

EMİRHAN TOPÇU, 5 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, 5 maç sonra kadroda kendine yer buldu.

Ligin 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.

Süper Lig'e verilen milli arada takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak hazır durumda olmayan Edson Alvarez, önemli maçta takımını yalnız bıraktı.

FENERBAHÇE KULÜBÜ, ANADOLU AJANSININ 106. YAŞINI KUTLADI

Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının 106. yıl dönümünü unutmadı.

Sarı-lacivertli oyuncular, maç öncesi ısınmaya "Anadolu Ajansımızın 106. Yaşını Kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Oyuncular, ellerinde pankartla tüm sahayı gezdi.

ÜÇ OYUNCUNUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 3 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.

Sidiki Cherif ve Mert Günok ise müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk kez forma giydi.

Beşiktaş'ta devre arasında takıma dahil olan Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-lacivertlilere rakip oldu.

Yedek kulübesinde yer alan Devis Vasquez ve Jota Silva da şans bulmaları halinde Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.

Müsabaka başlamadan önce tribünde ışık gösterisi de yapıldı.

