Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın son düdüğünün ardından Abdülkerim Bardakçı ile Onuralp Çakıroğlu arasında çıkan tartışma sahayı karıştırdı. Trabzonspor, yaşanan olaylara ilişkin resmi açıklamasında Bardakçı'nın genç oyuncuya sözlü ve fiziksel olarak sataştığını belirterek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Üç büyükler karşısındaki 882 günlük galibiyet hasretine sarı kırmızılılar karşısında son veren bordo mavili ekip, bir maç eksiği bulunan lider Cimbom'la puan farkını bire indirdi. Okan Buruk'un öğrencileri, ligde 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada son düdüğün ardından saha içerisinde Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı ve Trabzonsporlu Onuralp Çakıroğlu arasında önce sözlü ve sonrasında fiziksel bir tartışma yaşandı. Abdülkerim Bardakcı, tartışmanın ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Yaşanan olayların ardından polis ekipleri sahaya girerek güvenlik önlemi aldı. Gerginlik bir süre daha devam ederken müdahalenin ardından saha içinde kavga sonlandı ancak devamında Trabzonspor ve Galatasaray oyuncuları arasında tartışma koridorda da sürdürdü.

Maç sonunda yaşananlar

Maç sonunda yaşanan kavga ilişkin konuşan Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, "Maç sonunda bir şey yoktu. Genç oyuncu küfür edince ortam alevlendi. Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Biz şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

Abdülkerim Bardakçı'nın genç oyuncuya "sataştığını" ifade eden bordo-mavililer, Onuralp Çakıroğlu'nun herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığını "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 28. haftasında, sahamızda oynadığımız ve 2-1 galip geldiğimiz Galatasaray karşılaşmasının ardından, futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Karşılaşma sonrasında takımımızın galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu, takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olmuştur. Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak “Kaç yaşındasın lan sen” ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur. Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur. Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Futbolcumuzu hedef alan bu davranışların yanı sıra, olay sonrasında sosyal medyada oyuncumuz hakkında yapılan çirkin ve kabul edilemez paylaşımları da en güçlü şekilde kınıyor; konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını önemle vurguluyoruz." şeklinde ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası