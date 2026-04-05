Bilecik'te diş ağrısını geçirmek için alkol, tarım ilacı ve mazotu karıştırarak içen çiftlik işçisi kısa sürede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Medetli köyünde faaliyet gösteren bir çiftlikte yaşanan olay, "bilinçsiz tedavi" yöntemlerinin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çiftlikte çalışan İ.A. isimli işçi, dişindeki şiddetli çürük ağrısından kurtulmak için tıbbi olmayan, son derece tehlikeli maddelere başvurdu.

Diş ağrısını dindirmek amacıyla alkol, organik tarım ilacı ve mazotu karıştırarak tüketen İ.A., kısa süre içinde fenalaştı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, işçiyi hızla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine başlatılan incelemede, İ.A.'nın ağrısını gidermek için birbiriyle uyumsuz ve zehirli maddeleri tükettiği tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen işçinin, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası