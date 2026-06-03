Dominik Cumhuriyet-Türkiye maçının skorer ismi olan Defne Başyolcu merak edildi. Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer alan isimlerden Defne Başyolcu, Voleybol Milletler Ligi sürecinde voleybolseverlerin dikkatini çekmeye başladı. Milli takım kadrosundaki yeri ve kulüp kariyeriyle gündeme gelen genç sporcu hakkında yaş, kariyer ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor.

Türk voleybolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Defne Başyolcu, son dönemde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer almasıyla adından söz ettirdi. Genç yaşına rağmen farklı kulüplerde forma giyen başarılı pasör çaprazı, hem milli takım hem de kulüp kariyerindeki gelişimiyle dikkat çekiyor.

DEFNE BAŞYOLCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Defne Başyolcu, 9 Ağustos 2006 tarihinde dünyaya geldi. Voleybol kariyerine altyapı seviyesinde başlayan genç sporcu, kısa sürede gösterdiği performansla profesyonel seviyeye yükselmeyi başardı. 1.92 metre boyundaki oyuncu pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

Türk voleybolunun yeni jenerasyonunda öne çıkan isimlerden biri olarak gösterilen Başyolcu, genç yaş kategorilerinde milli formayı da giydi. U17 ve U20 Milli Takımları'nda görev alan sporcu, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ederek önemli tecrübeler kazandı.

Son olarak Milletler Ligi'nde (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosunda yer almasıyla gündeme geldi. Maçtaki performansı gündem oldu.

DEFNE BAŞYOLCU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Defne Başyolcu, 2025-2026 sezonunda Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo forması giyiyor.

Kariyeri boyunca farklı kulüplerde forma giyen Başyolcu, Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka Spor Kulübü gibi önemli takımların altyapı ve genç takım organizasyonlarında yer aldı.

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