3 yıldır Türkiye’de satışta olan Chery 150 binden fazla satış gerçekleştirdi. Peki Chery’nin Nisan 2026 dönemi fiyat listesi ne durumda? Hangi model ne kadara satılıyor? Devam eden kampanyalar var mı?

Son yıllarda Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarındaki satışları dikkat çekerken, Chery’nin uygun fiyat politikası satış rakamlarını yukarı çekmişti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında toplam pazarda Çinli markaların payı yüzde 7,9’a düştü.

2024 yılında 57 bin 47 adetlik satışa ulaşan Chery, 2025’te yaklaşık yüzde 50 düşüşle 28 bin 579 adede kadar geriledi. 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ise 5 bin 965 adetlik satış rakamına ulaştı.

Tiggo 8

NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Türkiye’de Tiggo8 ve Tiggo7 modellerini satan Chery, artık uygun fiyat cazibesini de kaybetmek üzere.

Model Mart Fiyatı Nisan Fiyatı 2026 Chery Tiggo 7 2.310.000 TL 2.175.000 TL 2026 Chery Tiggo 8 2.740.000 TL 2.740.000 TL

Tiggo 7

TİGGO 7’DE İNDİRİM KAMPANYASI

2026 model Yeni Tiggo 7’nin 4x4 ve 4x2 modellerinde 200.000 TL’yi geçen indirimler uygulanıyor. Ayrıca Nisan ayı boyunca 118.000 TL’ye varan takas desteği sunuluyor.

CHERY TİGGO 7 NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Model Yılı Donanım Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim 2025 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.270.000 2.135.000 135.000 2026 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.310.000 2.175.000 135.000 2026 Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.605.000 2.391.000 214.000

CHERY TİGGO 8 NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

Model Yılı Donanım Liste Fiyatı (TL) 2025 Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.658.000 2026 Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.740.000

