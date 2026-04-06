Otomobil ‘yatırım aracı’ formatından çıktı, pazar gerçek müşteriyle yüz yüze kaldı. Sıfır piyasası daralırken, elektrikli model satışları tarihî zirveye ulaştı. İkinci el baskısıyla lider olan sedanların dönemi bitti, kullanıcının tercihi açık ara SUV oldu…

ALİ ÇELİK - Pandemi döneminden bu yana yükselişini kesintisiz sürdüren otomobil satışları, 2026’nın ilk çeyreğinde hız kesmeye başladı. Araçlar müşteri nezdinde yatırım aracı formatından çıkarken, alım-satım işlemlerinde uygulamaya alınan yasal düzenlemeler ve küresel ekonomide yaşanan dalgalanma neticesinde, pazar gerçek müşterilerle yüzleşmeye başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan rapora göre otomobil satışları 2026 yılı ilk çeyreğinde %5,86 azalırken, elektrikli model satışları %31 artışla tarihi zirveye ulaştı. Öte yandan yaşanan bu düşüşe rağmen dikkat çekici bir diğer büyüme SUV kasa tipine sahip araçlarda gerçekleşti.

Yatırım dönemi bitti gerçek müşteri geldi! Al-sat yapanlar çekildi, otomobil satışları yön değiştirdi

ÜÇ AYDA 40 BİN ELEKTRİKLİ

Son dönemde yaşanan İran–ABD gerilimi sonrası yükselen petrol ve akaryakıt fiyatları elektrikli araçları yeniden gündeme taşısa da, aslında bu yükseliş son üç yıldır istikrarlı bir şekilde devam ediyor. 2022 yılında 8 bin adet seviyesinde gerçekleşen elektrikli otomobil satışları, 2023’te 65 bin, 2024’te 105 bin ve 2025’e gelindiğinde 191 bin seviyesine ulaştı. ODMD verilerine göre 2026’nın ilk üç ayında kaydedilen 38 bin 420 adetlik satışla birlikte elektrikli otomobillerin pazardaki payı yüzde 18,2’ye yükselerek tarihî rekora ulaştı. Togg, satışa sunulduğu 2023 yılından bu yana pazarda liderliğini kesintisiz korurken, BYD ve Tesla son dönemde pazarda dikkat çeken markalar arasında yer aldı. Elektrikli satışları lüks segmentte de dikkat çeken bir büyüme trendi yakaladı; BMW, Mercedes-Benz ve Volvo gibi premium markalar son bir yıl içinde satışlarını yaklaşık yüzde 20 oranında artırdı.

SUV ORANI YÜZDE 65’E ÇIKTI

ODMD verilerine göre Türkiye otomobil pazarında satılan her 100 otomobilden 63’ü SUV kasa tipinden tercih edildi. Mart ayında toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’ün üzerinde daralmasına rağmen, SUV modellerin pazar payı yüzde 65’e çıkarak dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Aynı dönemde sedan ve hatchback modellerdeki gerileme ise segmentler arasındaki dengelerin hızla değiştiğini ortaya koydu. Sedan modellerin payı yüzde 20,5’e, hatchback modellerin payı ise yüzde 16,4’e kadar düştü. MPV ve spor otomobil gibi niş segmentlerde düşüş çok daha sert gerçekleşti. Özellikle MPV segmentinde yüzde 97’yi aşan daralma yaşanırken, station wagon gövde tipine sahip araçların pazardaki varlığı sembolik seviyelere geriledi.



