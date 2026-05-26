Rusya Ligi takımlarından Zenit, Trabzonspor'un Temmuz 2025'te 5 milyon euroya transfer ettiği Felipe Augusto için resmi tekli yaptı. Benfica'nın da radarında olan 22 yaşındaki Brezilyalı golcünün transfer cevabı dikkat çekti.

Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto'nun transferi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Ligi takımlarından Zenit, 22 yaşındaki oyuncu için bordo-mavili kulübün kapısını çaldı.

İLK TEKLİF 18 MİKYON EURO

Sporx'te yer alan habere göre; Zenit'in 18 milyon euroluk teklifinin ardından kulüpler arasında resmi görüşmeler başladı. Rus ekibinin teklifinde, 2 milyon euroya yakın bonus maddesinin de yer aldığı belirtildi.

Trabzonpor'da 32 lig maçına çıkan Felipe Augusto, 13 defa fileleri havalandırdı.

AUGUSTO'NUN ZENIT KARARI

Portekiz ekibi Benfica'nın da transfer listesinde bulunan Augusto'nun, Zenit'in teklifinin iyi olması nedeniyle Rusya'ya gitmeye 'Evet' dediği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası