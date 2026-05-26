Trabzonspor'da Felipe Augusto gelişmesi: Resmi teklif ortaya çıktı
Rusya Ligi takımlarından Zenit, Trabzonspor'un Temmuz 2025'te 5 milyon euroya transfer ettiği Felipe Augusto için resmi tekli yaptı. Benfica'nın da radarında olan 22 yaşındaki Brezilyalı golcünün transfer cevabı dikkat çekti.
Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto'nun transferi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Ligi takımlarından Zenit, 22 yaşındaki oyuncu için bordo-mavili kulübün kapısını çaldı.
İLK TEKLİF 18 MİKYON EURO
Sporx'te yer alan habere göre; Zenit'in 18 milyon euroluk teklifinin ardından kulüpler arasında resmi görüşmeler başladı. Rus ekibinin teklifinde, 2 milyon euroya yakın bonus maddesinin de yer aldığı belirtildi.
AUGUSTO'NUN ZENIT KARARI
Portekiz ekibi Benfica'nın da transfer listesinde bulunan Augusto'nun, Zenit'in teklifinin iyi olması nedeniyle Rusya'ya gitmeye 'Evet' dediği öğrenildi.
