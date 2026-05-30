Çinli otomotiv devi BYD, otonom sürüş teknolojileri alanında Tesla’ya doğrudan meydan okuyacak yeni bir uygulama başlattı. Şirket, “God’s Eye” adı verilen gelişmiş sürüş destek sistemini Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) paketine kıyasla çok daha düşük maliyetle sunarken, sistem aktifken meydana gelebilecek kazalarda hukuki sorumluluğu üstleneceğini duyurdu.

KAZADA TÜM SORUMLULUK BYD’NİN

BYD’nin açıkladığı programa göre, sürücüler akıllı sürüş sistemi aktif durumdayken meydana gelen ve sistemden kaynaklandığı tespit edilen kazalarda sigorta işlemleriyle uğraşmak zorunda kalmayacak. Şirket, oluşabilecek zararların doğrudan BYD tarafından karşılanacağını belirtiyor.

Bu yaklaşım, otonom sürüş teknolojileri konusunda sektörde oldukça sıra dışı bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü günümüzde Tesla dahil birçok üretici, gelişmiş sürüş sistemlerinin sürücü gözetiminde kullanılması gerektiğini vurguluyor ve nihai sorumluluğun sürücüde olduğunu belirtiyor.

BYD’nin “God’s Eye” sistemi markanın birçok modelinde yaygın şekilde kullanılıyor. Sistem; adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, otomatik şerit değiştirme, şehir içi navigasyon destekli sürüş ve gelişmiş park fonksiyonları gibi özellikler sunuyor.



BYD, yeni araç sahipleri için güvencenin, araç teslimatıyla birlikte başladığını, mevcut araç sahiplerinin ise OTA üzerinden “God's Eye 5.0” sürümüne güncelleme yaptıktan sonra erişim kazanacaklarını duyurdu.

GARANTİ ŞARTLARI NELER?

Sistemin garanti şartları da oldukça cömert. Sistem yönetmeliklere uygun şekilde kullanıldığı takdirde, BYD, araç sahibinin aracının onarımını, üçüncü şahısların maddi hasarı ve kişisel yaralanmaları da dahil olmak üzere, kusurlu trafik kazalarıyla ilgili tüm masrafları karşılayacak. En önemlisi, bu hizmet ek bir "akıllı sürüş sigortası" satın almayı gerektirmezken, araç sahibinin bir sonraki yılki sigorta primlerini de etkilemiyor.

FİYATI TESLA’NIN 5’TE 1’İ KADAR

Şirketin paylaştığı verilere göre sistemin maliyeti Tesla’nın Çin’de sunduğu FSD paketinin yaklaşık beşte biri seviyesinde bulunuyor. BYD’nin akıllı sürüş paketinin tek seferlik satın alma fiyatı 1800 dolar. Tesla’nın Çin’de “Tesla Destekli Sürüş” olarak yeniden adlandırdığı sisteminin tek seferlik satın alma fiyatı 9.400 dolar ve Çin’de henüz abonelik sistemi bulunmuyor. Huawei'nin ADS Max sistemi ise 5.300 dolara sunuluyor.

BYD geçtiğimiz yıl, tam kapsamlı L4 park etme sorumluluk garantisini de uygulamaya koymuştu. Markaya göre bu güvence özelliğin kullanımını yüzde 21’den yüzde 93’e çıkmasını sağlamış.

