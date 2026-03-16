ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Washington yönetiminin İran’a yönelik saldırılarının bugüne kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Hassett, ek bütçe talebine ihtiyaç olup olmadığının Yönetim ve Bütçe Ofisi tarafından değerlendirileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonlar, Amerikan ekonomisine ağır bir yük getirdi. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, saldırıların bugüne kadar ülkeye en az 12 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Hassett, yaptığı açıklamada, “Bana aktarılan en son rakam 12’ydi” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Kongre’ye sunulan tahminlerde, savaşın ilk haftasında maliyetin 11,3 milyar dolar olacağı öngörülmüştü. Hassett, 12 milyar dolarlık harcamanın hangi zaman dilimini kapsadığına dair detay vermedi.

EK BÜTÇE TALEP EDİLECEK Mİ?

Hassett, Trump yönetiminin Kongre’den ek bütçe talep edip etmeyeceği sorusuna cevap olarak, şu anda mevcut paranın yeterli olduğunu ve daha fazla talep gerekip gerekmediğinin Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) tarafından değerlendirileceğini kaydetti.

