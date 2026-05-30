BMW’nin yeni nesil Neue Klasse platformundaki ilk SUV modeli iX3, ciddi güvenlik sorunu nedeniyle geri çağırılıyor. Sorun, şarj sırasında aracın gövdesinden elektrik çarpmasına neden oluyor.

BMW’nin yeni nesil elektrikli SUV modeli iX3, daha satış sürecinin başında ciddi bir teknik sorunla gündeme geldi. Şirket, araçta tespit edilen elektrik çarpması riski nedeniyle geri çağırma süreci başlatıldı. Bayilerde bulunan araçların ise, gerekli onarım yapılmadan müşterilere teslim edilmeyeceği açıklandı.

Sorunun, aracın dahili şarj ünitesindeki üretim hatasından kaynaklandığı belirtiliyor. BMW’nin yaptığı teknik incelemelerde, bazı araçlarda şarj sırasında gövde üzerinde elektrik voltajı oluşabileceği tespit edildi. Bu durumun özellikle araç şarj olurken gövdeye temas eden kişiler için elektrik çarpması riski yaratabileceği ifade ediliyor.

Bimmer Today’in haberine göre geri çağırmanın ilk etapta 145 aracı kapsadığı belirtiliyor. Etkilenen araçların 25 Kasım 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında üretildiği açıklandı. Almanya’da ise şu ana kadar en az 28 aracın bu problemden etkilendiği bildirildi.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) şimdiye kadar bu arızaya bağlı bir yaralanma veya maddi hasar bildirimi yapılmadı.

TÜRKİYE’DE DE SATIŞA ÇIKTI

BMW’nin paylaştığı verilere göre yeni iX3, 800V mimari, 400 kW ultra hızlı şarj desteği ve yaklaşık 800 kilometreye ulaşan WLTP menzili vadediyor. Araç aynı zamanda BMW’nin yeni Panoramic iDrive sistemi ve yeni nesil dijital kokpit teknolojilerini de taşıyor.

Yeni BMW iX3 50 xDrive Türkiye’de yüzde 55’lik vergi dilimine girebilmesi için 345 kW güç yerine 160 kW gücünde versiyonla satılıyor. M Sport paketiyle satılan bu modelin fiyatı ise 6.469.800 TL.



