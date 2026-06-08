Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç'un soruşturma başlatılan sözlerinin ardından, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren banka şubesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şube çalışmasına ara verdi.

Dün gece saatlerinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından şubeye silahla ateş açıldı.

Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri banka etrafında incelemelerde bulundu. Ekipler delil çalışması yaparken, şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Rahmi Koç'un sözlerinin ardından... Bu kez de banka şubesine silahlı saldırı

ŞUBE HİZMETE KAPATILDI

Yapı Kredi Bankası ise kepenge astığı yazı ile ‘’Şubemiz hizmet vermemektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz’’ açıklamasında bulundu.

Rahmi Koç'un sözlerinin ardından... Bu kez de banka şubesine silahlı saldırı

NE OLMUŞTU?

Yapı Kredi Bankasının da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir açıklama paylaşmış ve tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Rahmi Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti.

Rahmi Koç'un sözlerinin ardından... Bu kez de banka şubesine silahlı saldırı





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