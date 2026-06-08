Rahmi Koç'un sözlerinin ardından... Bu kez de banka şubesine silahlı saldırı
Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç'un soruşturma başlatılan sözlerinin ardından, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren banka şubesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şube çalışmasına ara verdi.
- Sabah saatlerinde kurşun izlerini fark eden görevliler durumu polise bildirdi.
- Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı ve delil çalışması yaptı.
- Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Bankanın kepenkine asılan yazıyla şubenin hizmet vermediği ve diğer şubelerden destek alınabileceği duyuruldu.
- Habere eklenen bilgilere göre, Yapı Kredi Bankası'nın da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadınlar hakkındaki açıklamaları sonrası soruşturma başlatıldığı ve Rahmi Koç'un özür dilediği belirtildi.
Dün gece saatlerinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından şubeye silahla ateş açıldı.
Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri banka etrafında incelemelerde bulundu. Ekipler delil çalışması yaparken, şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
ŞUBE HİZMETE KAPATILDI
Yapı Kredi Bankası ise kepenge astığı yazı ile ‘’Şubemiz hizmet vermemektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz’’ açıklamasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Yapı Kredi Bankasının da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir açıklama paylaşmış ve tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Rahmi Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti.