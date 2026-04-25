Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı.

Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına Tarık Tanguroğlu atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına ise İbrahim Oğuzhan Yıldırım getirildi.

Öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem Gençoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Hatice Çelik ve Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ise Emre Topoğlu'nun ataması yapıldı.

CİHAD DEMİRLİ KİMDİR?

1978’de Sivas´ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Hatay’da tamamladı. 2000’de Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Programından mezun oldu ve aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Fırat Üniversitesinin Eğitim Teknolojileri Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini (2003), Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalında ise doktora eğitimini (2007) tamamladı. 2007-2010 yılları arasında aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2010’da göreve başladığı İstanbul Ticaret Üniversitesinde 2014’te Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanını aldı. 2020’de ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümüne profesör olarak atandı.

Adı geçen üniversitelerde çeşitli idari görevlerde bulunmasının yanı sıra TÜBİTAK BİDEB yürütme kurulu üyeliği gibi çeşitli kurumların bünyesindeki komisyonlarda görev aldı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası projede yürütücülük yaptı. Birçok AB, TÜBİTAK, BAP projesi gibi ulusal ve uluslararası projelerde yönetici, uzman ve proje danışmanı olarak görev aldı. 2010’da İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünün kurucu bölüm başkanlığı görevini üstlendi. 2011’de aynı üniversitede Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğünü kurdu. Bu koordinatörlük bünyesinde 2016’ya kadar Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve TOEFL Sınav Merkezi Müdürü olarak görev yaptı.

Akademik kariyerine devam ederken Anadolu Üniversitesi Sosyoloji alanında ikinci lisans (2014), İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalında tezsiz yüksek lisans (2015) programlarını tamamladı. 2016’da Türkiye Maarif Vakfında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) adına kurucu Mütevelli Heyeti üyesi olarak görevlendirildikten sonra 2025 yılında vakfın Mütevelli Heyeti daimi üyeliğine seçildi.

Uzmanlık ve araştırma alanları arasında eğitim programları ve öğretim, eğitimde program geliştirme, e-öğrenme ve teknolojileri, e-portfolyo uygulamaları, e-öğretim materyali tasarımı, uzaktan öğretim tasarımı yer almaktadır.

25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/426 sayılı kararla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanan ilk Kurul Başkanı olarak göreve başlamıştır. 18.10.2025 tarihli ve 33501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2025/391 sayılı kararla yeniden Kurul Başkanı olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

