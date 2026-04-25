Gazze ağlarken, dünya gülemez!..

DB-Dünya Bankası, AB-Avrupa Birliği ve BM-Birleşmiş Milletler, ismini, "Gazze Hasar ve İhtiyaç Tahlili" diye kısaltacağımız bir rapor yayınladı. Dünya kamuoyu ile paylaşılan "RDNA" rumuzlu rapor, Gazze’nin Ekim 2023-Ekim 2025 Tarihleri arasındaki 24 aylık sürede yaşadığı dehşetli fâciayı kalem kalem sıralıyor.

Belki, bu rapor olsun Gazze’yi görmeyenlere bir şeyler gösterir, vicdanları uyandırır, gamsızları sarsar ümidiyle haber metinlerinde kalsın istemedik.

Adı geçen her üç kurum da "bugüne kadar neredeydiniz, İsrail, bu soykırım, yıkım ve katliamları yaparken neden müdahale etmediniz, aklınız başınıza yeni mi geldi?" diye çok haklı şekilde kınanabilir.

Buna rağmen yazılmış ve kilitli kasalarda saklanmamış bu utandırıcı raporu, dünyaya yaymak lâzım. Verilen rakamların, herkesçe bilinmesi şart…

Adı geçen resmî ortak metnin en dikkat çekici maddelerini şöylece toparlamak mümkün:

-Gazze Şeridi’nde fizikî altyapıya verilen zarar, 35 milyar dolardan fazladır.

-İktisadî ve içtimâî kayıp, 23 milyar dolara yakındır.

-Katliamların maddi varlıklar üzerindeki toplam tesiri, 57 milyar doların üstündedir. Bölge ekonomisi ve sosyal dokusu tamamen felç olmuştur.

-Gazze’de 372 bine yakın konut ya tamamen yıkıldı veya hasar gördü. Bu rakam, yaşanan her türlü hasarın yüzde 51’ini teşkil etmektedir. Sonuçta nüfusun yüzde 60’tan çoğu, evsiz kalmıştır. 1,9 milyon Filistinli, defalarca yerinden-yurdundan edilmiştir.

Rapor şöylece devam ediyor:

-Mevzubahis 24 aylık süre zarfında 71 binden ziyâde Filistinli hayatından oldu. 171 binden fazla insan, yaralandı ve sakat kaldı. Bu ağır yükü, en fazla, çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar çektiler. Yaşanan dramdan dolayı insânî gelişmişlik, Gazze’de tam 77 yıl geriye gitmiştir. Buna Gazze’nin insanlık camiasından bir asır arkada kaldığı söylenebilir.

-Bugün Gazze’de temel hizmetler, durma noktasına gelmiştir. Hastanelerin yüzde 50’den çoğu hizmet verememektedir. Eğitim, daha da vahim vaziyettedir. 24 ay içinde okulların tamamı, ya yıkıldı veya büyük hasar gördü. Şu gün, 728 bin çocuk, eğitimden mahrum kalmıştır. Bir neslin istikbali tehlikededir.

-Su ihtiyaçlarını karşılayan altyapıdaki maddî ziyan 1,7 milyar dolardır. Bu sahadaki perişanlık, salgın hastalık tehlikesini, en üst seviyeye çıkarmış bulunuyor.

-Gazze ekonomisi, 2024 yılında yüzde 84’lük bir gerilemeyle tarihî çöküş yaşamış bulunuyor. Bugün istihdam, nüfusun ancak yüzde 9,3’üdür. Böyle bir iş hayatının Gazze’yi taşıması mümkün değildir.

-Geçen 24 ay içinde ticaret ve sanayideki ziyan 6,35 milyar dolar, ulaşım sektöründeyse 3,2 milyar dolardır. Meydana gelen bu ekonomik hasarın tesirleri, önümüzdeki yıllarda devam edecektir.

Hazırlanmış raporda Gazze’nin yeniden tesisi için hazırlanan yol haritasında ilk 18 ayın hayati ehemmiyete sahip olduğu bilhassa ifade ediliyor. BM, DB, AB imzasını taşıyan metinde Gazze’de temel hizmetlerin yeniden inşâı, zaruri altyapı hizmetlerinin tamir ve tadili ve mali toparlanmanın gerçekleşmesi maksadıyla 18 ay için 26,3 milyar dolara âcil ihtiyaç olduğu belirtilmektedir…

İnsanlıktan, merhametten ve ahlaktan bir parça da olsa nasipli RDNA üst başlıklı rapor, ayrıca şu teklif ve tavsiyede bulunuyor:

-Gazze’yi Yeniden İnşâ Süreci, Filistin Hükûmetinin liderliğinde icra ve "daha iyisini inşâ!" ilkesiyle hareket edilmelidir…

Kendi üslubumuzla şerh ve nakletmeye çalıştığımız rapora her yerden ulaşılabilir. Bu yazılanları, İslâm ülkelerinin Hükûmetleri dünya gündemine taşımalıdır. İİT-İslâm İşbirliği Teşkilatı bir mes’uliyet gösterebilmelidir.

Eğer bu dediğimiz, yapılmazsa şu tezin inandırıcılığı güçlenir:

-ABD/İsrail-İran çatışması, Gazze’yi unutturmak için hazırlanmış bir tertiptir!!!

Öyle midir?

Kesin konuşmak zor!

Hakîkati, zaman gösterir...

Ama şunu kesinkes ifade edebiliriz. Çok ağır şartlar altında yaşamak için mücadele veren Gazze’nin yiğit kadınları, çocukları, gençleri, yaşlıları… şehid ana ve babaları, belli etmeseler de kanlı gözyaşları döküyorlar.

Emin olunuz ki:

Gazzeli analar, Gazzeli çocuklar, ağlarken dünya, rahata ve huzura mahrum kalacaktır!

Gazze ağlarken dünya gülemez…

Rahim Er'in önceki yazıları...