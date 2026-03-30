MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in yerine atanan isim belli oldu. MHP'den yapılan açıklamada göreve Özgür Bayraktar'ın atandığı açıklandı.

MHP'de istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar atandı

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından Genel Başkan Yardımcılığı görevine Bayraktar’ın getirildiği bildirildi.

MHP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır."

İZZET ULVİ YÖNTER İSTİFA ETMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı geçtiğimiz cuma günü açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

