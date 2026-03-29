Tottenham Hotspur, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdığını açıkladı. Şubat ayında göreve gelen Tudor’un ekibinde yer alan yardımcı isimlerin de kulüpten ayrıldığı bildirildi. İngiliz ekibinde kısa süren Tudor dönemi böylece resmen sona erdi.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Tudor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve fiziksel antrenör Riccardo Ragnacci de görevlerinden ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.

Tottenham'da şubat ayında göreve başlayan 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

