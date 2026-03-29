Anadolu Ajansı
Tottenham’da Igor Tudor dönemi sona erdi!
Tottenham Hotspur, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdığını açıkladı. Şubat ayında göreve gelen Tudor’un ekibinde yer alan yardımcı isimlerin de kulüpten ayrıldığı bildirildi. İngiliz ekibinde kısa süren Tudor dönemi böylece resmen sona erdi.
Spor 53 dk önce
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, Tudor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve fiziksel antrenör Riccardo Ragnacci de görevlerinden ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.
Tottenham'da şubat ayında göreve başlayan 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
