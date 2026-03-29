Aralık 2025’te başlayan yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında tutuklu bulunan Sakaryasporlu Abdurrahman Bayram cezaevinden tahliye edildi. İlk paylaşımı ise gündem oldu. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’la yan yana çekildiği fotoğrafın üstüne koyduğu “kum saati” emojisi, tartışmalara sebep oldu. Davanın kritik duruşması ise 3 Nisan 2026’da görülecek.

Aralık 2025'te Türk futbolunda yaşanan yasa dışı bahis ve şike soruşturması olaylarında, yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonun ikinci dalgasında emniyet güçlerine teslim olan ve bir süredir tutuklu bulunan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, yasal sürecin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliye edildi.

Ancak genç futbolcunun özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz yaptığı paylaşım, davanın seyrinden çok sosyal medyadaki yankısıyla spor basınının dikkat çekti.

Mert Hakan Yandaş

SÜRPRİZ MERT HAKAN YANDAŞ PAYLAŞIMI

Tahliyesinin hemen ardından Instagram hesabı üzerinden bir hikaye paylaşan Abdurrahman Bayram, soruşturma kapsamında hala tutuklu bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile yan yana olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Cezaevi koğuşunda çekildiği tahmin edilen bu kare, Türk futbol tarihinin en tartışmalı fotoğraflarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bayram'ın, davanın kritik isimlerinden biriyle verdiği bu pozun üzerine sadece bir "kum saati" emojisi eklemesi gündem oldu.

Bahsi geçen paylaşım

GÖZLER 3 NİSAN 2026'DAKİ DURUŞMADA

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, sanıklar hakkında istenen cezalar dikkat çekiyor. Aralarında Süper Lig ve alt liglerden çok sayıda tanıdık ismin bulunduğu davada, sanıkların 4 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı öğrenildi.

Abdurrahman Bayram’ın tahliyesi dosyada bir yumuşama sinyali olarak görülse de, Mert Hakan Yandaş ve diğer tutuklu sanıkların durumu ciddiyetini koruyor. Davanın ilk duruşması, 3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

