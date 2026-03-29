N'Golo Kanté, Fransa’nın Kolombiya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde hem Dünya Kupası hedeflerini hem de kariyer planlarını açıkladı. Fenerbahçe ile sözleşmesine bağlı olduğunu vurgulayan tecrübeli yıldız, milli takımda ise “anın tadını çıkarmak” istediğini söylerken, kariyerini Fransa’da noktalama ihtimaline de açık kapı bıraktı.

Dünya Kupası play-off maçları nedeniyle verilen milli arada Fransa ile Kolombiya, bu akşam saat 22.00'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Al-İttihad'dan kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, maç öncesinde düzenlenen basın toplansıtında turnuva ve kariyerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"KAYBETMENİN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Fransa ile katılacağı 2'nci Dünya Kupası olan Kante, "Dünya Kupası'nda oynamak her zaman heyecan verici. Çok ileri gitmek istiyoruz. Kazanmanın, kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz... Hepimiz güzel bir zaman geçirmeyi umuyoruz" şeklinde konuştu.

"SADECE ANIN TADINI ÇIKARTIYORUM"

Milli takımın kadrosunda olmaktan onur duyduğunu belirten 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Fransa Milli Takımı'nda yer almak her zaman bir onur ve gurur kaynağıdır. Kariyerimde çok sık oynadığım dönemler oldu ancak zamanla kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle bu süreler biraz azaldı. Bugün sadece anın tadını çıkarıyorum. Sahada olsak da olmasak da hepimiz aynı hedef için çabalıyoruz; ben de bu kolektif birlikteliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

N'Golo Kante, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı forması giymiş, ancak 2022'de Katar'da düzenlenen turnuvada sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

2026 Dünya Kupası, Kante'nin 2'nci turnuvası olacak

" PARIS FC'DE GÜNDEMDEYDİ"

Fenerbahçe ile olan sözleşmesine ve emekliliğine de değinen tecrübeli futbolcu, “Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan, bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmek. Milli takımda ise anın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yaz göreceğiz, bana gelen her fırsatı değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum. Geçen yaz, diğer bazı kulüplerle olduğu gibi Paris FC de gündemdeydi. Orada benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı ama anlaşma olmadı. Koşullar nedeniyle anlaşma gerçekleşmedi. Neden Fransa’da kariyerimi sonlandırmayayım ki?" diyerek sözlerini noktaladı.

N'Golo Kante sezonun yarısında geldiği Fenerbahçe'de 10 maça çıkarak 1 gollük katkı verdi.

