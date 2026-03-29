Nene, Musaba ve Oğuz Aydın rotasyonundan yeterli performansı alamayan Kanarya, 21 yaşındaki Sami Ouaissa’yı kovalıyor. Fas asıllı Hollandalı için 10 milyon avro isteniyor.

Emin Uluç - Yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe’nin geniş transfer listesinden basına sızan son isim Sami Ouaissa oldu. Fas asıllı 21 yaşındaki Hollandalının gerçek mevkii orta sahanın sağı. Ancak sağ kanat ve on numara özellikleriyle kıymeti artan Ouassi için kulübü NEC Nijmegen’in 10 milyon avroluk beklentisi var.

Sarı lacivertliler, başta PSV olmak üzere çok sayıda talibi olan genç yetenekle sezon bitmeden anlaşıp transferi garantiye almak için elini çabuk tutuyor.

TEDESCO BEĞENİYOR

Hollanda U21’de de forma giyen Sami Ouaissa bu sezon 31 maçta 8 gol, 4 asistlik skor katkısıyla Domenico Tedesco’nun gözüne girmiş durumda. Piyasa değeri olan 5 milyon avronun iki katı bonservis talep edilse de yüksek potansiyeli F.Bahçe’nin Ouaissa için kesenin ağzını açması için yeterli sebep.

Ouaissa’nın yeni sezonda uygulamaya geçecek, genç yabancı kriterlerini karşılaması da cazibesini artırıyor. Nene, Musaba, Oğuz rotasyonunu yeterli bulmayan Tedesco özellikle Ouaissa’yı istiyor.

