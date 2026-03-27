Yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin Paulo Dybala için devreye girdiği iddia edildi. Sarı lacivertlilerin sezon başında anlaşıp İstanbul’a getirdiği Senegalli Amara Diouf ise yetiştiği kulüp Generation Foot’a döndü.

Yeni sezon transferleri için şimdiden temaslara başlayan Fenerbahçe için heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. Devre arasında golcü fiyaskosu yaşayan sarı lacivertlilerin, Darwin Nunez’den sonra Paulo Dybala için de harekete geçtiği öne sürüldü.

La Gazetta dello Sport’tan Matteo Nava’nın iddiasına göre sarı lacivertliler, Roma’yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Arjantinli için nabız yokladığı açıkladı.

Juventus kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Dybala, 2018’de 110 milyon avroluk piyasa değerine ulaşmıştı. Ancak yaşadığı sakatlıklarla düşüşe geçen ve 2022’de soluğu Roma’da alan tangocunun şu anki değeri sadece 5 milyon avro.

DİOUF EVE DÖNDÜ

F.Bahçe’nin sezon başında anlaşıp İstanbul’a getirdiği Senegalli Amara Diouf yetiştiği kulüp Generation Foot’a döndü. Sarı lacivertliler, 18 yaşına girdiğinde profesyonel sözleşme imzalayacak olan Diouf’a çapraz bağ revizyon ameliyatı yaptırmıştı. Sakatlığı öncesi Sadio Mane’nin alternatifi olarak gösterilen Diouf’un elden kaçması F.Bahçe için büyük kayıp olacak.

