Konya'da 6 Mayıs'tan bu yana kayıp olarak aranan 39 yaşındaki Mehmet Ali Erkek'in cansız bedeni, Mavi Boğaz Kanyonu'nda suyun içinde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Konya'da, yakınları tarafından 6 Mayıs'ta kayıp ihbarı yapılan evli ve 2 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Ali Erkek'in bulunması için çalışma başlatıldı.

AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıç polis ekiplerince bir haftadır aranan Erkek'in otomobili, ilçedeki Mavi Boğaz Kanyonu civarında bulundu.

CESEDİ KANYONDA BULUNDU

Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, Erkek'in cansız bedenini kanyonda su içerisinde buldu. Ekiplerce sudan çıkarılan Erkek'in cesedi, Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

