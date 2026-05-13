Beyoğlu'nda darbedilen Torreira ile şüpheli aynı karede: Yıldız oyuncunun ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya 12 Mayıs Salı akşamı Beyoğlu'nda gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı. Şüpheli Y.Y., yumruklu saldırıdan kısa süre önce hayranıyla fotoğraf çekilen 30 yaşındaki yıldızla aynı karede yer aldı.
- Uruguaylı oyuncu, emniyetteki ifadesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kişinin ardından gelen başka bir şahsın kendisine aniden yumruk attığını belirtti.
- Şüpheli, olay sonrası bindiği ticari takside yakalanarak gözaltına alındı.
- Şüphelinin, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu bir kadınla Torreira'nın ilgilenmesi nedeniyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
- Torreira, söz konusu kadının kız arkadaşı olduğunu ve şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını beyan etti.
- Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi.
Beyoğlu'nda bir kişi tarafından darbedilen Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira, emniyetteki ifadesinde olay anını anlattı. Yıldız oyuncu, "Fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkek şahsın yanıma doğru geldiğini görünce onun da fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm. Yanıma yaklaştıktan sonra aniden yumruk attı" dedi.
Galatasaray'da şampiyonluk sonrası yeni gelişme: Ayrılıktan vazgeçti, "zam" dedi
TAKSİDE YAKALANDI
Olay, 12 Mayıs günü saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Uruguaylı futbolcusu sosyal medya üzerinden takip eden Y.Y., futbolcunun bulunduğu oyun alanına giderek, merdiven başında yumruk atarak darbetmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi bindiği ticari takside yakalayarak gözaltına aldı.
AYNI KAREYE GİRDİ
Şüphelinin, emniyetteki ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim halinde olduğu İ.B. isimli kadınla Torreira'nın da ilgilenmesi nedeniyle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek alana geldiğini ve sonrasında olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
İfadesine başvurulan Torreira'nın, söz konusu kadının kız arkadaşı olduğunu, şüpheli hakkında daha önce savcılık aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırıldığı ve olayla ilgili şikayetçi olduğunu beyan ettiği belirtildi. Yaşanan arbede sırasında Torreira'nın şoförü olduğu öğrenilen E.S'nin tarafları ayırmak amacıyla şüpheliye müdahalede bulunduğu kaydedildi. Futbolcunun yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildiği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca "kasten yaralama" suçundan suç kaydı olduğu öğrenildi.
"ANİDEN KAFAMIN SOL TARAFINA VURDU"
Yıldız futbolcunun ifadesinde olay anını şu şekilde aktardığı kaydedildi:
Bir erkek yanıma geldi ve benimle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi onunla fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkek şahsın yanıma doğru geldiğini görünce onunda fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm, şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı ne olduğunu anlamadım, kendimi korumaya çalıştım. Ben bu şahsa herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, daha önce hiç görmedim.