Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya 12 Mayıs Salı akşamı Beyoğlu'nda gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı. Şüpheli Y.Y., yumruklu saldırıdan kısa süre önce hayranıyla fotoğraf çekilen 30 yaşındaki yıldızla aynı karede yer aldı.

Beyoğlu'nda bir kişi tarafından darbedilen Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira, emniyetteki ifadesinde olay anını anlattı. Yıldız oyuncu, "Fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkek şahsın yanıma doğru geldiğini görünce onun da fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm. Yanıma yaklaştıktan sonra aniden yumruk attı" dedi.

Lucas Torreşra, 4 sezondur Galatasaray forması giyiyor.

TAKSİDE YAKALANDI

Olay, 12 Mayıs günü saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Uruguaylı futbolcusu sosyal medya üzerinden takip eden Y.Y., futbolcunun bulunduğu oyun alanına giderek, merdiven başında yumruk atarak darbetmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi bindiği ticari takside yakalayarak gözaltına aldı.

AYNI KAREYE GİRDİ

Şüphelinin, emniyetteki ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim halinde olduğu İ.B. isimli kadınla Torreira'nın da ilgilenmesi nedeniyle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek alana geldiğini ve sonrasında olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli Y.Y., saldırıdan kısa süre önce hayranıyla fotoğraf çekilen Lucas Torreira ile aynı kareye girdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

İfadesine başvurulan Torreira'nın, söz konusu kadının kız arkadaşı olduğunu, şüpheli hakkında daha önce savcılık aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırıldığı ve olayla ilgili şikayetçi olduğunu beyan ettiği belirtildi. Yaşanan arbede sırasında Torreira'nın şoförü olduğu öğrenilen E.S'nin tarafları ayırmak amacıyla şüpheliye müdahalede bulunduğu kaydedildi. Futbolcunun yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildiği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca "kasten yaralama" suçundan suç kaydı olduğu öğrenildi.

"ANİDEN KAFAMIN SOL TARAFINA VURDU"

Yıldız futbolcunun ifadesinde olay anını şu şekilde aktardığı kaydedildi:

Bir erkek yanıma geldi ve benimle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi onunla fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkek şahsın yanıma doğru geldiğini görünce onunda fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm, şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı ne olduğunu anlamadım, kendimi korumaya çalıştım. Ben bu şahsa herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, daha önce hiç görmedim.

