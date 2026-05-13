ABD Başkanı Donald Trump, "Dostum Xi" dediği Çin lideriyle buluşmak üzere Pekin’e indi. Perşembe sabahı saat 10:00’da başlayacak görüşme öncesi kulisler hareketlendi. ABD’nin İran petrolüne uyguladığı abluka ve iki dev gücü savaşın eşiğine getiren krizler gölgesinde Xi Jinping’in çantasında Tahran destekli 4 maddelik bir barış planı olduğu ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 9 yılın aradan sonra ilk kez Çin topraklarına ayak bastı. Törende ABD Büyükelçisi David Perdue, Çin Büyükelçisi Xie Feng, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, 300 Çinli genç ile askeri bando ve onur muhafızı da hazır bulundu.

HAVAALANINDA ASKERİ TÖREN: "DOSTUM XI" İÇİN İLK ADIM

Trump’ı uçağın merdivenlerinde Çin Başkan Yardımcısı Han Zheng karşıladı. ABD ve Çin bayraklarını sallayan gençlerin coşkulu gösterisi eşliğinde zırhlı aracı "The Beast"e binen Trump, dinlenmek üzere oteline geçti.

Çarşamba gecesini sakin geçirecek olan Trump, asıl hamlesini Perşembe sabahı saat 10.00’da Xi Jinping ile yapacağı kritik görüşmede gerçekleştirecek.

ABD Başkanı'nın 15 Mayıs'a dek sürecek Çin temaslarının, yarın sabah Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisi onuruna Büyük Halk Salonu'nda düzenleyeceği resmi karşılama töreniyle başlaması, iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından "Cennet Tapınağı"na kültürel bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Tarihi zirvenin ilk gününün, Xi'nin Trump ve Amerikan heyeti onuruna vereceği devlet yemeğiyle sona ereceği belirtiliyor. Trump'ın Cuma günü Xi ile birlikte katılacağı "ikili çay toplantısı" ve çalışma öğle yemeğinin ardından Washington'a dönmesi bekleniyor.

Pekin’de tarihi zirve: Xi Jinping, Trump’ın önüne '4 maddelik İran planı' koyacak!

AJANDA YÜKLÜ: PETROL ABLUKASI VE DÖRT MADDELİK PLAN

Çin zirvesi, dokuz yıl önceki "turistik" içerikli Pekin ziyaretinden çok farklı. Masada, iki süper gücü savaşın eşiğine getiren dosyalar var.

ABD, Çin’in enerji can damarı olan İran petrolüne abluka uygularken, Xi Jinping, Tahran’ın da desteklediği dört maddelik bir barış planıyla Trump’ın karşısına çıkacak.

ÇİN'İN ATEŞKES ÖNERİSİNDE NELER VAR?

Körfez ülkelerinin "birbirinden ayrılamayacak komşular" olduğu vurgulanarak, ortak, kapsamlı ve sürdürülebilir bir güvenlik yapısı oluşturulması çağrısı yapıldı.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği, yabancı müdahalelerin ve personel/tesis güvenliğinin korunması şart koşuldu.

BM merkezli uluslararası sistemin ve uluslararası hukuka dayalı düzenin kararlılıkla savunulması gerektiğine dikkat çekildi.

Güvenliğin kalkınmanın ön koşulu, kalkınmanın ise güvenliğin garantisi olduğu belirtilerek Çin’in modernleşme fırsatlarını Körfez ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğu mesajı verildi.

TİCARET ATEŞKESİ

Güney Kore’de sağlanan kırılgan ekonomik ateşkesin kalıcı bir barışa dönüp dönmeyeceği, Trump’ın "Çin’i dünyaya açma" vaadiyle test edilecek.

Ayrıca Xi Jinping, ABD’nin Tayvan politikasını esnetmesini umarken, Trump yanındaki milyarder isimlerle ekonomik kazanımlar peşinde koşacak.

FRANSIZLAR MACRON'U TİYE ALDI

Trump ziyaretiyle birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diplomatik ziyaretlerindeki "görkemli" tavırları nedeniyle kez kendi ülkesi tarafından hedef alındı. Ünlü Fransız gazeteci Eric Brunet, Macron’un uçaktan iniş ritüellerini bir "tiyatro sahnesine" benzeterek, "Uçaklar indiğinde, bazen kapının açılması ve devlet başkanlarının görkemle inişlerini izlememiz için uzun dakikalar geçer; tabii tokat yemedikleri sürece." dedi.

Macron ve eşi Brigitte geçtiğimiz yıl 25 Mayıs Pazar akşamı Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye iniş yaptı. Yerel ve uluslararası medya Fransız liderin ilk görüntülerini kayda almak için hazır beklerken, uçağın kapıları büyük bir sürprizle açıldı.

Associated Press haber ajansının yayınladığı görüntülerde Macron'un uçağın kapısında beklediği, eşi Brigitte'in ise iki elini eşinin yüzüne koyduğu ve onu ittiği görülmüştü.

