ABD Başkanı Donald Trump, "Jensen Huang gelmiyor" iddialarını yalanlayarak teknoloji ve finans dünyasının 11 dev ismiyle Xi Jinping’in kapısına dayanıyor. Kapalı kapılar ardında ise İran petrolü, milyarlarca dolarlık uçak alımı ve Tayvan’ın statükosu var.

Air Force One uçağını adeta "dünyanın en zenginler kulübüne" çeviren ABD Başkanı Donald Trump, yanında teknoloji ve finans dünyasının milyarder isimleriyle birlikte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 7. kez yüz yüze görüşmeye gidiyor.

Trump, Çin yolunda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu parlak insanlar sihirlerini ortaya koyacak, Başkan Xi'den Çin'i dünyaya tamamen açmasını isteyeceğim" dedi.

AIR FORCE ONE’DA 'SÜPER HEYET' ABD BASINI O İSMİN GELDİĞİNİ DUYURDU

Trump, Pekin yolunda yayınladığı mesajla CNBC’nin "Jensen Huang davet edilmedi" haberini "Sahte haber" şeklinde diyerek yalanladı.

Trump'a eşlik eden isimler arasında Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang, Apple CEO'su Tim Cook, Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, Micron CEO'su Sanjay Mehrotra, BlackRock CEO'su Larry Fink, Blackstone CEO'su Stephen Schwarzmann, Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Citi CEO'su Jane Fraser, Boeing CEO'su Kelly Ortberg ve GE Aerospace CEO'su Larry Culp bulunuyor.

MASADAKİ 3 KRİTİK DOSYA: İRAN, TİCARET VE TAYVAN

Zirvenin gündemi ise adeta bir mayın tarlası gibi. Trump ve Xi, kamuoyu önünde çay seremonileri ve tapınak gezileriyle dostluk mesajı verse de kapalı kapılar ardında şu başlıklar tartışılacak:

İRAN SAVAŞI VE PETROL ABLUKASI

Trump, "yoğun bakımda" dediği İran ateşkesini kalıcı hale getirmek için Çin’in desteğini istiyor. Özellikle Çin’in İran’dan petrol alımını durdurması veya Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanması karşılığında büyük ticari tavizler masada.

EKONOMİK 'BÜYÜK ALIM' PAZARLIĞI

Trump, ekonomik durgunlukla boğuşan Çin’den soya fasulyesi ve Boeing uçakları dahil milyarlarca dolarlık alımlar yapmasını talep ediyor. Xi ise Washington ile daha öngörülebilir bir ilişki peşinde.

TAYVAN: STRATEJİK BELİRSİZLİĞİN SONU MU?

Xi Jinping, ABD’nin Tayvan’a verdiği askeri desteği kesmesini ve Washington’ın "Tayvan’ın bağımsızlığına karşıyız" demesini istiyor. Trump ise Tayvan’a gidecek milyarlarca dolarlık silah paketini bir pazarlık kozu olarak kullanabileceğinin sinyalini vererek "Başkan Xi bunu istemiyor, konuşacağız" dedi.

'MEKTUP ARKADAŞLIĞINDAN' SERT PAZARLIĞA

İki liderin birbirlerine mektuplar yazarak kurduğu kişisel ilişki, bu zirvede en sert sınavını verecek.

PEKİN'DE 'İSİM' OPERASYONU

Çin’in insan hakları eleştirileri nedeniyle yıllardır yaptırım listesinde tuttuğu ve ülkeye girişini yasakladığı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, soyadındaki bir "karakter" değişikliği sayesinde Pekin’e ayak basacağı iddia edildi.

AFP’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Pekin yönetimi, Trump’ın en güvendiği isimlerden biri olan Rubio’yu ağırlayabilmek için ilginç bir yöneteme başvurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'e giderken Maduro'nun yakalandığı gün giydiği gri Nike Tech eşofmanla görüntülendi.

BİR KARAKTER DEĞİŞTİ, YASAK DELİNDİ!

Senatör olduğu dönemde Uygur Türkleri ve Hong Kong politikaları nedeniyle Çin’in en sert muhaliflerinden biri olan Rubio, iki ayrı yaptırımla "istenmeyen adam" ilan edilmişti. Ancak Rubio Dışişleri Bakanı koltuğuna oturunca, Pekin’in pragmatik yüzü devreye girdi:

Çin hükümeti ve devlet medyası, Rubio’nun soyadındaki "Ru" hecesini temsil eden geleneksel Çince karakteri sessiz sedasız değiştirdi.

Diplomatlara göre bu hamle, eski karakter üzerinden uygulanan yaptırımları teknik olarak geçersiz kıldı. Böylece Rubio, Çin yasalarını çiğnemeden "yasal bir boşluktan" yararlanacak.

Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, bu durumu "Fark etmedim ama inceleyeceğim" diyerek geçiştirirken; devlet medyası Çinceye çevirilerde standart bir sistem olmadığını savunarak "isim karışıklığını" meşrulaştırdı.

RUBİO'DAN ÇİN'E GÖNDERME Mİ?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin yolunda uçağın koridorunda, devrik Venezuela lideri Nicolas Maduro ile özdeşleşen o meşhur eşofman takımıyla poz verdi.

Maduro’nun, Karakas’taki büyük patlamalardan sadece 12 saat önce Çin heyetiyle görüştüğü gerçeği hafızalarda tazeyken, sosyal medyada Rubio’nun kombini Pekin’e dolaylı bir "Venezuela" mesajı olarak yorumlandı.

