ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs’taki tarihi Çin ziyareti için yanına alacağı 16 kişilik heyeti belli oldu. Çin’de rock yıldızı gibi karşılanan Elon Musk ve Tim Cook diplomatik birer anahtar olarak heyetin başköşesine otururken, çip devi Nvidia’nın patronu Jensen Huang’ın liste dışı kalmasının nedeni ifşa oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği Çin ziyareti için hazırlıklarını tamamladı.

Aralarında Elon Musk ve Tim Cook gibi dünya çapında tanınan isimlerin de bulunduğu 16 kişilik iş heyeti ABD Başkanı'na eşlik edecek.

Trump Çin'e gitmeden önce yeni kozunu hazırladı!

NEDEN ELON MUSK?

Trump’ın Elon Musk ve teknoloji devlerini yanına almasının arkasında, söz konusu isimlerin Çin halkı ve hükümeti üzerindeki etkisi yatıyor.

Çin’de Elon Musk ve Jensen Huang gibi isimler sadece birer iş adamı değil, birer "rock yıldızı" muamelesi görüyor. Musk’ın 2023’teki 44 saatlik Çin ziyareti sosyal medyada 170 milyon görüntüleme alırken, Jensen Huang’ın Şanghay’da uğradığı mütevazı bir meyve tezgahının satışları bir anda patlıyor.

Ancak Beyaz Saray'ın yayınladığı listede en dikkat çeken detay, Çin pazarında büyük bir ağı olan çip devi Nvidia’nın patronu Jensen Huang’ın yer almaması oldu.

ABD basınına yansıyan analizlere göre, Huang'ın yokluğu bir ihmal değil, Pekin ile yürütülen en hassas pazarlıkların başında gelen "çip savaşları" kapsamında atılmış bilinçli bir adım. Huang üzerinden Beyaz Saray Çin'e bir mesaj iletmek istiyor.

ÇİN NEDEN MUSK'A YÖNELDİ?

Washington, çip konusunda mesafe koyarken, Elon Musk ve Tim Cook gibi isimlerin Çin toplumundaki sarsılmaz itibarı ise diplomatik bir anahtar olarak kullanılıyor. Özellikle Çinli gençler, Amerikan teknoloji liderlerini çalışkanlık ve topluma katkı gibi kendi geleneksel değerleriyle özdeşleştiriyor. Bill Gates’in pantolonundaki çikolata lekesi ya da Mark Zuckerberg’in Pekin sokaklarındaki sabah koşusu gibi "insani" detaylar, milyarder isimleri Çin halkının gözünde "samimi ve ulaşılabilir" figürlere dönüştürüyor.

Trump yönetimi de Musk ve Cook gibi isimlerin "yumuşak gücünü" kullanarak, Çin pazarındaki Amerikan etkisini hem kültürel hem de ekonomik olarak tahkim etmeyi hedefliyor.

HEYETTE HANGİ İSİMLER VAR?

Teknoloji sektöründen ise Musk ve Cook'un yanı sıra uçak üreticisi Boeing'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Robert Kelly Ortberg, havacılık ve uzay şirketi GE Aerospace'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Henry Lawrence Culp, çip üreticileri Micron'un CEO'su Sanjay Mehrotra ile Qualcomm'un CEO'su Cristiano Amon, çip donanımları ve lazer ekipmanları üreticisi Coherent'ın CEO'su Jim Anderson, biyoteknoloji şirketi Illumina'nın CEO'su Jacob Thaysen ile sosyal medya ve teknoloji şirketi Meta'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dina Powell McCormick, ziyarette Trump'a eşlik edecek.

Gıda şirketi Cargill'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Sikes da heyette yer alacak.

Heyete davet edilen siber güvenlik ve yapay zeka teknoloji altyapısı sağlayıcısı Cisco'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Chuck Robbins ise bu hafta şirketin mali bilançosu açıklanacağı için geziye katılamayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası