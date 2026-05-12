Kars'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek amacıyla baraj, göl, gölet, sulama kanallarına girmesi yasaklandı.

Kars Valiliği, il genelinde bulunan sulama tesisleri ile su yapılarına girmeyi yasakladı. Geçmiş yıllarda yaşanan boğulma vakalarına dikkat çekilerek, özellikle yüksek akış hızına sahip kanalların ve derin su alanlarının büyük risk taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, bu yapıların yüzme amacıyla yapılmadığı, güçlü akıntılar nedeniyle iyi yüzme bilen kişilerin dahi hayati tehlike yaşayabileceği vurgulandı.

AİLELERE DE ÇAĞRI YAPILDI

Yetkililer tarafından yapılan denetimlerde, meskun mahal içerisinde bulunan bazı su yapılarındaki tel örgülerin ve uyarı levhalarının tahrip edildiğinin tespit edildiği belirtilirken, vatandaşların alınan güvenlik tedbirlerine mutlaka riayet etmeleri gerektiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında özellikle çocukların karşı karşıya kalabileceği tehlikelere dikkat çekilerek, ailelerin daha duyarlı olması istendi. Çocuk yaşta bireylerin tehlikenin boyutunu kavrayamayabileceği belirtilen duyuruda, ebeveynlerin çocuklarını sulama kanalları, göletler ve benzeri su yapılarına yaklaştırmamaları gerektiği ifade edildi.

CEZA UYGULANACAK

Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Su yapılarının inşa edilme amacı yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır. Bu sebeple; baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek suya girilmemesi gerekmektedir."

Öte yandan açıklamada, yasağa uymayan vatandaşlar hakkında idari işlem uygulanabileceği de bildirildi. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi ile Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında, alınan karar ve tedbirlere uymayan kişiler hakkında cezai işlem yapılabileceği hatırlatıldı.

Kars Valiliği, vatandaşların özellikle yaz aylarında daha dikkatli olmalarını isteyerek, can güvenliği açısından su yapılarından uzak durulması çağrısında bulundu.

