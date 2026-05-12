Japonya’da seyir halindeki bir trende, yolcuların nefes darlığı çekmesine ve 10 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan "gizemli sıvı" olayının faili yakalandı. Güvenlik güçleri, trene kimliği belirsiz bir madde püskürttüğü tespit edilen 16 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı.

Japonya’da 10 Mayıs’ta Tokaido Hattı’nda sefer yapan bir trende yaşanan şüpheli sprey olayı nedeniyle on kişi hastaneye kaldırıldı. Yolcuların kötü kokudan şikâyet etmesi üzerine tren acil olarak durdurulurken, olayın ardından başlatılan soruşturmada 16 yaşındaki bir çocuk tutuklandı.

NEFES DARLIĞI YAŞADILAR

Polis açıklamasına göre olay, trenin Yokohama ile Kawasaki istasyonları arasında ilerlediği sırada saat 16.30 civarında meydana geldi. Trende bulunan 35 yaşındaki bir kadın, eşi ve bir yaşındaki kızının boğazlarında tahriş ve nefes darlığı hissettiğini söyledi. Aynı vagondaki diğer yolcular da yoğun ve garip bir koku fark ettiklerini ifade etti.

Acil durum düğmesine basılmasının ardından tren Kawasaki İstasyonu’nda durduruldu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir zararlı gaz tespit edilmedi.

TAŞIDIĞI MADDEYİ TRENE PÜSKÜRTMÜŞ

Soruşturma kapsamında 12 Mayıs’ta gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin, yanında taşıdığı bir kaptaki maddeyi trene püskürttüğünü itiraf ettiği bildirildi. Polis, sıvının içeriğinin henüz belirlenemediğini duyurdu. Şüphelinin olay sırasında beş gençle birlikte trene bindiği ve Kawasaki İstasyonu’nda indiği değerlendiriliyor.

Olay nedeniyle tren seferleri yaklaşık 2 saat 15 dakika aksarken, 10 yolcu boğaz tahrişi şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

