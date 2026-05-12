Dünyaca ünlü rock grubu Metallica'nın üyeleri, 9 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da verdiği konserin ardından Türkiye’ye geldi. Grubun gitaristi Kirk Hammett ile bas gitaristi Robert Trujillo, Denizli’deki tarihi ve turistik noktaları gezdi.

Atina Olimpiyat Spor Kompleksi’nde gerçekleşen konserde ünlü grup, yaklaşık 90 bin müzikseveri bir araya getirerek akıllara kazınan bir performans sergiledi. Grup, gecede Yunan besteci Mikis Theodorakis’in “Zorba The Greek” filmi için hazırladığı eserle dinleyicilere sürpriz yaptı. Konser sonrası özel uçakla Türkiye’ye gelen Hammett ve Trujillo, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Hierapolis Antik Kenti ile Pamukkale’yi ziyaret etti.

“HİERAPOLİS’TEN İLHAM TOPLUYORUZ”

Hammett, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antik Greko-Romen kenti Hierapolis’te Trujillo’yla ilham topluyoruz” ifadelerini kullandı. Paylaşımda Trujillo’nun gitarıyla verdiği poz da yer aldı.

Organizatör Cengizhan Yeldan’ın aktardığı bilgiye göre ikili, akşam saatlerine kadar bölgede vakit geçirdikten sonra Türkiye’den ayrıldı.

