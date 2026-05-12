Sabi adlı teknoloji şirketi, beyne çip yerleştirme zorunluluğunu ortadan kaldıran, 100 bin sensörlü özel bir 'şapka' ile zihni okuyup düşünceleri doğrudan bilgisayar komutlarına ve metne dönüştüren yeni bir teknoloji geliştirdi. Felçli hastalar için büyük bir umut ışığı olması beklenen cihazın, yıl bitmeden kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

Beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojileri son yıllarda hızla gelişirken, bugüne kadar öne çıkan sistemlerin büyük bölümü beyne çip yerleştirilmesini gerektiriyordu. Ancak yeni girişim Sabi, yalnızca bere veya şapka formundaki bir cihazla insan düşüncelerini okuyabildiğini iddia ediyor. Şirketin CEO’su Rahul Chhabra, cihazda bulunan 70 bin ila 100 bin sensör sayesinde kişinin sinirsel aktivitelerinin analiz edildiğini ve bunun bilgisayar komutlarına çevrildiğini söyledi.

Kaynak: New York Post

DÜŞÜNCELER METİN ŞEKLİNDE EKRANA DÖKÜLECEK

Sabi’nin geliştirdiği sistemin ilk kullanım alanı yazı yazmak olacak. Kullanıcıların yalnızca yazmak istedikleri kelimeleri düşünmesiyle metinlerin ekranda belirmesi hedefleniyor. Şirket, ürünün yıl sonuna kadar piyasaya sürüleceğini belirtse de cihaz henüz bağımsız uzmanlar tarafından test edilmedi.

Şirket kaynakları, ilk sonuçların yatırımcılarla paylaşıldığını ve olumlu geri dönüşler alındığını ifade etti. Buna rağmen sektörde çalışan uzmanlar, cihazın gerçekten vaat edilen performansı gösterip göstermeyeceği konusunda temkinli yaklaşıyor.

Silikon Vadisi’nde nöroteknoloji danışmanı olarak çalışan JoJo Platt, sistemin çalışması halinde bunun “inanılmaz bir gelişme” olacağını söyledi. Daha önce geliştirilen dış kaynaklı beyin okuma cihazlarında yüzlerce sensör kullanıldığını hatırlatan Platt, Sabi’nin iddia ettiği 100 bin sensörün dikkat çekici olduğunu belirtti.

Felçli hastalara umut olacak! Zihin okuyan şapka yıl sonunda satışta

FELÇLİ HASTALARA UMUT IŞIĞI

BCI teknolojileri özellikle ALS ve omurilik yaralanmaları yaşayan hastalar için umut vadediyor. Günümüzde Neuralink, Synchron ve Blackrock Neurotech gibi şirketler, beyne yerleştirilen implantlarla felçli bireylerin bilgisayar kullanabilmesini, iletişim kurabilmesini ve bazı durumlarda yeniden konuşabilmesini sağlıyor.

Elon Musk’ın şirketi Neuralink tarafından geliştirilen sistemlerde, beynin sinirsel aktivitelerini izleyen yaklaşık bin elektrotlu çipler kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde bazı hastalar yalnızca düşünerek bilgisayar imlecini hareket ettirebiliyor ya da çevrim içi oyun oynayabiliyor.

Felçli hastalara umut olacak! Zihin okuyan şapka yıl sonunda satışta

Ancak uzmanlara göre, beyin dalgalarını kafatasının dışından okumaya çalışan sistemlerde önemli teknik sorunlar bulunuyor. Synchron CEO’su Tom Oxley, gerçek zamanlı ve güvenilir sinyal yakalamanın invaziv olmayan cihazlarda çok daha zor olduğunu ifade etti. Ayrıca saç yapısının da sensörlerin performansını etkileyebileceği belirtiliyor.

Sabi’nin geliştirdiği cihaz, başarılı olması halinde beyin-bilgisayar arayüzü alanında önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak uzmanlar, teknolojinin gerçek kapasitesinin bağımsız testlerle kanıtlanması gerektiğini vurguluyor. Şimdilik sektör, implant gerektirmeden çalışan bu sistemin vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğini görmek için şirketten somut sonuçlar bekliyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Sosyal medyayı sallayan karar! Bu restoranda kusanlar para cezası ödeyecek

Haberle İlgili Daha Fazlası